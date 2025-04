Terremoto in Comune | 8 consiglieri si dimettono e mandano a casa il sindaco

sindaco di San Marco Evangelista, Marco Cicala, è stato mandato a casa. Nella serata di ieri, martedì 29 aprile, 8 consiglieri hanno rassegnato le proprie dimissioni dal notaio Merola, di San Nicola la Strada, ponendo fine all'amministrazione comunale.A firmare la sfiducia sono stati i. 🔗 Casertanews.it - Terremoto in Comune: 8 consiglieri si dimettono e mandano a casa il sindaco Ildi San Marco Evangelista, Marco Cicala, è stato mandato a. Nella serata di ieri, martedì 29 aprile, 8hanno rassegnato le proprie dimissioni dal notaio Merola, di San Nicola la Strada, ponendo fine all'amministrazione comunale.A firmare la sfiducia sono stati i. 🔗 Casertanews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Si dimette la metà dei consiglieri: sciolto il Comune di Marigliano - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni dalla carica di 13 consiglieri su 24 assegnati al Comune di Marigliano, ha sospeso il consiglio comunale e nominato Commissario prefettizio Ida Carbone, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli, incaricandola della... 🔗napolitoday.it

Terremoto, esplode la rabbia dei lavoratori: proteste davanti al Comune di Napoli - Dai Campi Flegrei l'ondata di indignazione e preoccupazione si è propagata fin sotto la sede del Comune di Napoli, dove nel pomeriggio di venerdì 21 febbraio ha trascinato una piccola folla che pretendeva risposte: sono abitanti di Bagnoli, lavoratori delle Terme di Agnano, cittadini della terra... 🔗napolitoday.it

Caso Vimini, terremoto in Comune: “Non poteva guidare le Fondazioni”. E adesso rischia anche Biancani - Pesaro, 3 aprile 2025 – Seduto su tre poltrone con i relativi poteri gestionali, Daniele Vimini non ci poteva stare e ora è arrivato il cartellino rosso da parte dell’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione. Lui l’ha fatto e, solo alla Fondazione Pescheria, negli ultimi due anni, fatta salva la sua buona fede, ha gestito circa 4 milioni di euro tra spese ordinarie e fondi straordinari per la Capitale della Cultura. 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Terremoto in Comune: 8 consiglieri si dimettono e mandano a casa il sindaco; TERREMOTO AL COMUNE DI TARANTO/ Il centrodestra raccoglie le firme per sciogliere il Consiglio: domani consegneremo le dimissioni; Lasciano 8 consiglieri su 10, Orta San Giulio verso il commissariamento; Terremoto al Comune di Massafra, si dimettono 14 consiglieri. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Terremoto in sanità: "Serve un consiglio con tutti i sindaci" - Un consiglio comunale straordinario, che riunisca tutti i sindaci della Versilia, per discutere del futuro della sanità pubblica ed "elaborare una strategia comune a difesa degli interessi dei cittadi ... 🔗msn.com

Terremoto di magnitudo 4.8 al largo di Siracusa: avvertita anche in Calabria - Alle ore 3.26 di oggi, 16 aprile, una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata rilevata dall’ Ingv al largo della costa ionica, a una profondità di circa 48 chilometri. L’ epicentro è stato ... 🔗ilfattoquotidiano.it

I due consiglieri passano alla Lega, Forza Italia scompare dal Comune di Bari - BARI - Inizia un nuovo percorso per la Lega a Bari e in Puglia, con l’ingresso nel movimento di Giuseppe Carrieri e Livio Sisto. "Due consiglieri comunali di grande spessore politico, che hanno fatto ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it