Terre rare vicino l' accordo Usa-Ucraina Kiev conferma | Ok in 24 ore

accordo sui minerali strategici tra Stati Uniti e Ucraina potrebbe essere questione di ore. Le delegazioni americana e Ucraina starebbero infatti stabilendo gli ultimi dettagli tecnici del documento. A rivelarlo è RBC-Ucraina. Al momento è arrivata solamente la conferma di Kiev. "Non appena tutti i dettagli saranno definiti, nel prossimo futuro, spero entro le prossime 24 ore, l'accordo sarà firmato", ha detto il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, come riferisce Unian. Il Financial Times, tuttavia, riporta che Usa e Ucraina si sarebbero imbattuti in ostacoli dell'ultima ora proprio mentre erano sul punto di firmare l'accordo. Come detto da una fonte della presidenza Ucraina all'Afp, la bozza finale del testo prevederebbe un fondo congiunto ''5050'' tra Kiev e Washington, ma deve però ''ancora essere approvata'' dal governo ucraino.

Ucraina: l'accordo sulle terre rare con gli Usa è vicino - L'intesa sui minerali e le terre rare tra Stati Uniti e Ucraina sta per essere siglata. "Siamo molto vicini al traguardo per chiudere l'accordo e, come il presidente ha detto ieri, darà il benvenuto a Zelensky alla Casa Bianca per la firma o per un visita se Zelensky vuole", ha affermato la portavoce della Casa

Terre rare, accordo vicino. Ue-Regno Unito, piano per la difesa - Roma, 26 febbraio 2025 – Tutti ricchi con il sottosuolo degli ucraini, e pazienza per i legittimi proprietari. In attesa di banchettare, Stati Uniti e Russia volteggiano senza ritegno sulle miniere di Kiev (20mila e chissà quante da aprire). Le terre rare ucraine sono il principale motivo della pace a tappe forzate che Donald Trump sta cercando di imporre a Volodymyr Zelensky (non facendone alcun mistero).

Gedda, Kiev accetta proposta americana: "Tregua di 30 giorni" e accordo sulle terre rare, Usa ripristinano aiuti e intelligence all'Ucraina, Rubio: "La palla alla Russia" - Cessate il fuoco su Mar Nero e linea del fronte, atteso ora il Cremlino, Zelensky: "Usa devono convincere Putin" Si è concluso il vertice a Gedda tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina durate più di 8 ore. Kiev ha accolto la proposta di "un cessate il fuoco di 30 giorni". La tregua rigua

