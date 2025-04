Terre rare Ucraina e Usa potrebbero firmare accordo entro le prossime 24 ore

Il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, ha sostenuto che "entro le prossime 24 ore l'accordo sarà firmato", ma solo nel caso in cui tutti i dettagli siano effettivamente definiti

Gedda, Kiev accetta proposta americana: "Tregua di 30 giorni" e accordo sulle terre rare, Usa ripristinano aiuti e intelligence all'Ucraina, Rubio: "La palla alla Russia" - Cessate il fuoco su Mar Nero e linea del fronte, atteso ora il Cremlino, Zelensky: "Usa devono convincere Putin" Si è concluso il vertice a Gedda tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina durate più di 8 ore. Kiev ha accolto la proposta di "un cessate il fuoco di 30 giorni". La tregua rigua 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina, Trump: “Terre rare o petrolio in cambio dei soldi messi dagli Usa” - (Adnkronos) – Donald Trump insiste. L'Ucraina deve ridare agli Stati Uniti i soldi che hanno messo in questi anni. Nel suo discorso alla convention dei conservatori americani di Washington, il presidente americano ha detto: "Sto cercando di recuperare i soldi, voglio che ci diano qualcosa per tutti i soldi che abbiamo messo" sul terreno per […] L'articolo Ucraina, Trump: “Terre rare o petrolio in cambio dei soldi messi dagli Usa” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Terre rare, cosa c’è nell’accordo tra Ucraina e Usa che Zelensky e Trump firmeranno venerdì - Venerdì 28 febbraio Volodymyr Zelensky potrebbe volare a Washington per firmare l’accordo tra Usa e Ucraina sulle terre rare. Mentre oggi è in programma una videoconferenza tra i leader europei in videoconferenza per fare il punto in vista di un cessate il fuoco tra Kiev e Mosca. «Ho sentito che (Zelensky, ndr) verrà venerdì. Per me va sicuramente bene. Vorrebbe firmare con me, e capisco che è una cosa importante, una cosa molto importante», ha detto Donald Trump alla Casa Bianca. 🔗open.online

Terre rare, vicino l'accordo Usa-Ucraina. Kiev conferma: "Ok in 24 ore" - Per l'accordo sui minerali strategici tra Stati Uniti e Ucraina potrebbe essere questione di ore. Le delegazioni americana e ucraina starebbero ... 🔗iltempo.it

Kiev: accordo con Usa su terre rare entro 24 ore, è diventato di partenariato - Roma, 30 apr. (askanews) – Il primo ministro ucraino Denis Shmyhal ha affermato che l’accordo sulle terre rare con Washington sarà firmato entro le prossime 24 ore. “Oggi Yulia Svyrydenko, vice primo ... 🔗askanews.it

“Ucraina e Usa vicini a un accordo sulle terre rare”. Peskov: “La Russia deve vincere ma Putin aperto ai negoziati” - Per i media ucraini intesa a breve sui minerali. Lo stratega di Zelensky: "La Russia vuole concessioni prima di discutere della pace" ... 🔗ilfattoquotidiano.it