Terre rare l’indiscrezione | Ucraina e Usa potrebbero firmare oggi l’accordo

Terre rare tra Ucraina e Stati Uniti, un’intesa strategica destinata ad avere ripercussioni significative nel settore delle risorse minerarie critiche. Secondo quanto riferito dall’agenzia Rbc-Ukraine, che cita fonti informate, la vicepremier Ucraina Yulia Svyrydenko si trova attualmente a Washington, dove starebbe concludendo gli ultimi passaggi tecnici con la controparte americana. La firma ufficiale potrebbe avvenire oggi, 30 aprile, segnando un momento chiave nei rapporti economici tra i due Paesi.Leggi anche: Aviaria, appello a Trump dei virologi di 40 Paesi: “C’è il potenziale per una pandemia”L’intesa riprende dopo mesi di stalloIl percorso verso l’accordo ha preso il via lo scorso febbraio, ma è stato temporaneamente interrotto dallo scontro politico tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, che ha congelato le trattative per diverse settimane. 🔗 Thesocialpost.it - Terre rare, l’indiscrezione: “Ucraina e Usa potrebbero firmare oggi l’accordo” Potrebbe essere imminente la firma dell’atteso accordo sulletrae Stati Uniti, un’intesa strategica destinata ad avere ripercussioni significative nel settore delle risorse minerarie critiche. Secondo quanto riferito dall’agenzia Rbc-Ukraine, che cita fonti informate, la vicepremierYulia Svyrydenko si trova attualmente a Washington, dove starebbe concludendo gli ultimi passaggi tecnici con la controparte americana. La firma ufficiale potrebbe avvenire, 30 aprile, segnando un momento chiave nei rapporti economici tra i due Paesi.Leggi anche: Aviaria, appello a Trump dei virologi di 40 Paesi: “C’è il potenziale per una pandemia”L’intesa riprende dopo mesi di stalloIl percorso versoha preso il via lo scorso febbraio, ma è stato temporaneamente interrotto dallo scontro politico tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, che ha congelato le trattative per diverse settimane. 🔗 Thesocialpost.it

