Terranuova Traiana | squalifiche pesanti prima della sfida con la Sangiovannese

Terranuova Traiana falcidiato dal giudice sportivo si appresta ad affrontare l'ultima giornata in casa della Sangiovannese. Come prevedibile, visto il clima bollente registrato nella gara interna con il Figline, molte figure tra giocatori e dirigenti sono stati appiedati. A partire da Andrea Morbidelli, responsabile area tecnica, inibito fino al 29 giugno 2025 dopo l'espulsione dalla panchina rimediata nell'ultima al Matteini. Per quanto riguarda i giocatori la sanzione più pesante è ricaduta sulle spalle di Mattia Privitera: tre giornate. Il centrocampista è stato infatti protagonista di un fallo di reazione su Cavaciocchi, colpendolo con un pugno. Il gesto, che non è sfuggito all'arbitro, è valso il rosso diretto. Due settimane fa Privitera è rimasto fuori per una squalifica di una giornata - ha saltato la trasferta di Civita Castellana - mentre nel mese di febbraio è stato fermato per due turni.

