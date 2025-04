Terracina ruba un’auto | 60enne incastrato dalla videosorveglianza

Terracina, a conclusione di attività d’indagine, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 60 anni del luogo, per furto di autovettura.Nello specifico i Carabinieri, a seguito di denuncia di furto di un’autovettura, hanno attivato le indagini e, attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale dove era accaduto il furto, appuravano come l’indagato, soggetto già noto, si fosse impossessato del veicolo lasciato in sosta sulla pubblica via, aperto e con le chiavi lasciate inserite dalla proprietaria.Attraverso il tracciato del percorso rilavato dalla smartbox installata sull’autovettura, i Carabinieri hanno constatato come la stessa si trovasse a Fondi, parcheggiata sulla pubblica via. 🔗 Fondi, 30 aprile 2025- Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Fondi, coadiuvati dal personale dell’Aliquota Radiomobile di, a conclusione di attività d’indagine, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 60 anni del luogo, per furto di autovettura.Nello specifico i Carabinieri, a seguito di denuncia di furto divettura, hanno attivato le indagini e, attraverso la visione delle immagini delle telecamere didi un esercizio commerciale dove era accaduto il furto, appuravano come l’indagato, soggetto già noto, si fosse impossessato del veicolo lasciato in sosta sulla pubblica via, aperto e con le chiavi lasciate inseriteproprietaria.Attraverso il tracciato del percorso rilavatosmartbox installata sull’autovettura, i Carabinieri hanno constatato come la stessa si trovasse a Fondi, parcheggiata sulla pubblica via. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

