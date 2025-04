Terni Stefano Bandecchi sul pronto soccorso | La Regione deve fare di più

pronto soccorso a Terni, il sindaco Stefano Bandecchi in un video sui canali social ha espresso diverse considerazioni dopo gli ultimi avvenimenti che hanno riguardato le criticità nelle strutture soprattutto durante il periodo delle festività pasquali.“A proposito del pronto. 🔗 Ternitoday.it - Terni, Stefano Bandecchi sul pronto soccorso: “La Regione deve fare di più” Situazione, il sindacoin un video sui canali social ha espresso diverse considerazioni dopo gli ultimi avvenimenti che hanno riguardato le criticità nelle strutture soprattutto durante il periodo delle festività pasquali.“A proposito del. 🔗 Ternitoday.it

Terni, Stefano Bandecchi sul pronto soccorso: “Tra noi e l’Africa distanza è ormai colma”. La replica: “Collasso anche per colpa sua” - “Pronto soccorso di Terni. Foto per la Regione Umbria, forte a chiacchiere ma zero nei fatti”. Il sindaco Stefano Bandecchi ha pubblicato un post su instagram corredato da alcuni scatti. Scrive il primo cittadino: “Manca tutto compreso l’igiene, tra noi e l’Africa la distanza è ormai colma. Per... 🔗ternitoday.it

