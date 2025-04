Terni lo spettacolo della 129esima edizione del Cantamaggio | FOTO

Terni lo spettacolo del Cantamaggio, arrivato alla 129esima edizione. La serata è iniziata da da piazza Dante proseguita poi lungo via della Stazione, piazza e corso Tacito per poi arrivare in piazza Europa. I sei giganti di cartapesta (più il celebre carro delle penne de ‘Lu Riacciu’). 🔗 Ternitoday.it - Terni, lo spettacolo della 129esima edizione del Cantamaggio | FOTO Torna alodel, arrivato alla. La serata è iniziata da da piazza Dante proseguita poi lungo viaStazione, piazza e corso Tacito per poi arrivare in piazza Europa. I sei giganti di cartapesta (più il celebre carro delle penne de ‘Lu Riacciu’). 🔗 Ternitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Terni, 14esima edizione record per la Maratona di San Valentino: quasi il doppio degli iscritti - Si prospetta una 14esima edizione record per la Maratona di San Valentino, l’evento sportivo in città organizzato dall’Amatori Podistica Terni in programma domenica 16 febbraio con partenza dalle ore 9 da corso del Popolo. Previsti circa 2mila iscritti, il 40% in più rispetto alla precedente... 🔗ternitoday.it

Terni, il Tributo d’autore svela l’artista: Francesco Renga è il ‘big’ dell’edizione 2025 - Un ‘lancio’ social per annunciare il cantautore 'big' del ‘Tributo d’autore 2025’. Le associazioni Argoo e Terni Città Futura infatti hanno comunicato l’artista di punta della prossima edizione: “Insieme a Francesco Renga uno dei più amati cantautori italiani, annunciamo l'esclusiva data ternana... 🔗ternitoday.it

Terni, seconda edizione di ‘Hola and the Big Dream’: “Un bellissimo viaggio dentro i sogni dei più piccoli” - Un progetto innovativo che coniuga narrazione, tecnologia e valori sociali. La sala del caffè letterario della Biblioteca ha ospitato stamattina – martedì 25 marzo - la presentazione della versione Beta di ‘Hola and the Big Dream’ ossia il progetto editoriale a cura della Ternana Women. Erano... 🔗ternitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Terni, lo spettacolo della 129esima edizione del Cantamaggio | FOTO; Terni, 129esima edizione Cantamaggio; Terni, sei carri allegorici in concorso per la 129esima edizione del Cantamaggio. Appuntamento il 30 aprile; Dal teatro Secci di Terni è iniziata la 129^ edizione del Cantamaggio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Terni, Cantamaggio: ecco le anticipazioni sui carri allegorici che sfileranno il 30 aprile - Manca ormai poco alla tradizionale sfilata dei carri di maggio di questa 129esima edizione del Cantamaggio Ternano in programma per la sera del 30 aprile. La città di Terni è già pronta ad animarsi e ... 🔗corrieredellumbria.it

Terni, concorso delle canzoni maggiaiole del Cantamaggio: vince il gruppo Aics Terni – Asd Il Salice. Tutti i partecipanti e la classifica - Taglio del nastro al teatro Secci di Terni per la 129esima edizione del Cantamaggio Ternano. Si è iniziato con la XIII edizione del concorso delle canzoni maggiaiole "Capiato". Ecco la classifica dell ... 🔗corrieredellumbria.it

Cantamaggio Terni tra carri, concorso di canzoni, poesie e novità ‘vetrina più bella’ - Torna anche quest’anno per la sua 129esima edizione il Cantamaggio ternano dal 24 aprile al 4 maggio a Terni. Un’edizione quella di questo 2025 durante la quale la città dell’acciaio si prepara a ... 🔗umbria24.it