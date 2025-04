Terni caos in consiglio comunale | la procura chiede il rinvio a giudizio per Stefano Bandecchi

procura di Terni ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Stefano Bandecchi sui fatti riguardanti il caso in consiglio comunale dello scorso 28 agosto 2023. A riportare la notizia in prima battuta è l’Ansa. La richiesta di rinvio a giudizio firmata dal procuratore Andrea Claudiani e. 🔗 Ternitoday.it - Terni, caos in consiglio comunale: la procura chiede il rinvio a giudizio per Stefano Bandecchi Ladiha chiesto ilper il sindacosui fatti riguardanti il caso indello scorso 28 agosto 2023. A riportare la notizia in prima battuta è l’Ansa. La richiesta difirmata daltore Andrea Claudiani e. 🔗 Ternitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Trecate, nuovo caos in consiglio comunale: "traballa" il sindaco Binatti? - Ennesimo caos in consiglio comunale a Trecate? Sembrerebbe proprio di sì. L’ultimo consiglio di alcuni giorni fa ha parecchio agitato le acque, dal momento che proprio dalla maggioranza (i consiglieri Michele Musone e Tiziana Napoli) sono arrivati due voti contrari. E si aggiunga che i due... 🔗novaratoday.it

San Michele, caos bilancio: salta la convocazione del Consiglio comunale - “Il Consiglio Comunale per l’approvazione del Bilancio di Previsione convocato per il 17 aprile in prima convocazione e il 18 in seconda convocazione viene riconvocato, con una procedura “poco ortodossa”, per il 28 aprile prossimo. La riconvocazione, senza alcuna motivazione e senza revocare la... 🔗avellinotoday.it

Terni, niente Taric per i primi cinque anni ai nuovi residenti: c’è l’ok del consiglio comunale - Niente Taric per i nuovi residenti a Terni per i primi cinque anni. Lunedì mattina via libera da parte del consiglio comunale agli incentivi fiscali a favore dei nuovi residenti e per gli acquirenti di unità immobiliari destinate ad una attività professionale e commerciale. L’assise comunale... 🔗ternitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Terni, caos in consiglio: procura chiede processo per Bandecchi. Il sindaco: «La verità nelle immagini; Terni: La Procura chiede il processo per il sindaco Bandecchi dopo il caos in consiglio; Scatena il caos in centro, fermato col taser davanti ai passanti - Le immagini; «Che cazzo stai a di?», il sindaco di Spoleto manda nel caos il consiglio comunale – Il video. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scontri in Consiglio comunale, chiesto giudizio per Bandecchi - (ANSA) – TERNI, 30 APR – La Procura di Terni ha chiesto il rinvio a giudizio del sindaco Stefano Bandecchi per i fatti avvenuti durante la tumultuosa seduta del Consiglio comunale del 28 agosto del 20 ... 🔗msn.com

Terni. Bilancio del Comune, conti nel mirino: rischio buco da 20 milioni di euro - TERNI Il Comune si lascia alle spalle il dissesto ma sulle sue casse pende una spada di Damocle da oltre 20 milioni di euro. A tanto ammontano i contenziosi ancora aperti con i privati. 🔗ilmessaggero.it

Folla al Caos di Terni per Sigfrido Ranucci: «Siete tanti, vi manda Bandecchi?» - «Siete tantissimi, vi ha mandato Bandecchi? Finché ci sono politici come lui, Report avrà vita lunga». Lo ha detto Sigfrido Ranucci, guardando con sorpresa il numerosissimo pubblico che si è recato ne ... 🔗umbria24.it