ricorsi presentati da Franco Tosi meccanica sono stati rigettati: le procedure seguite da Neutalia per la fornitura del turbogruppo destinato al Termovalorizzatore di Busto Arsizio e l’aggiudicazione erano regolari. La sentenza della seconda sezione del Tar della Lombardia è stata pubblicata ieri e chiude una vicenda iniziata qualche mese fa, dopo una prima richiesta di accesso agli atti presentata da Franco Tosi meccanica. "Neutalia, la società benefit che gestisce l’impianto di termovalorizzazione di Busto Arsizio, accoglie con grande soddisfazione la sentenza del Tar – commentano i portavoce –. Il Tribunale ha confermato la correttezza formale e sostanziale dell’operato di Neutalia e della Commissione di gara, riconoscendo la piena regolarità delle valutazioni tecniche e la trasparenza delle procedure adottate". 🔗 Ilgiorno.it - Termovalorizzatore, ricorsi respinti presentati da Franco Tosi meccanica sono stati rigettati: le procedure seguite da Neutalia per la fornitura del turbogruppo destinato aldi Busto Arsizio e l’aggiudicazione erano regolari. La sentenza della seconda sezione del Tar della Lombardia è stata pubblicata ieri e chiude una vicenda iniziata qualche mese fa, dopo una prima richiesta di accesso agli atti presentata da Franco Tosi meccanica. "Neutalia, la società benefit che gestisce l’impianto di termovalorizzazione di Busto Arsizio, accoglie con grande soddisfazione la sentenza del Tar – commentano i portavoce –. Il Tribunale ha confermato la correttezza formale e sostanziale dell’operato di Neutalia e della Commissione di gara, riconoscendo la piena regolarità delle valutazioni tecniche e la trasparenza delle procedure adottate". 🔗 Ilgiorno.it

