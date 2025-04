Termina il piano freddo proseguono le attività di prossimità rivolte alle persone senza dimora di Como

Oggi sarà per molte persone senza dimora l'ultima notte trascorsa al riparo: il piano freddo, che si è esteso per 172 notti, a partire dal 1° dicembre 2024, ha permesso di accogliere circa 150 persone senza dimora, che non avrebbero altrimenti trovato riparo nei dormitori.

