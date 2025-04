Terme del Bagnaccio affidata la concessione all' unica società che ha partecipato alla gara

Terme del Bagnaccio riapriranno sotto la gestione della società Rise Srl. Con la determinazione dirigenziale il Comune di Viterbo ha formalizzato l’aggiudicazione della sub-concessione mineraria pluriennale per lo sfruttamento del giacimento di acqua termominerale denominato. 🔗 Viterbotoday.it - Terme del Bagnaccio, affidata la concessione all'unica società che ha partecipato alla gara È ufficiale: ledelriapriranno sotto la gestione dellaRise Srl. Con la determinazione dirigenziale il Comune di Viterbo ha formalizzato l’aggiudicazione della sub-mineraria pluriennale per lo sfruttamento del giacimento di acqua termominerale denominato. 🔗 Viterbotoday.it

Si riunisce la commissione per l'assegnazione del Bagnaccio, il Comune valuta la concessione 538mila euro - Un passo avanti verso la riapertura del Bagnaccio. Il Comune ha ufficialmente nominato la commissione giudicatrice che si occuperà dell’assegnazione della sub-concessione mineraria pluriennale per lo "sfruttamento del giacimento di acqua termominerale del Pozzo del Bagnaccio". La selezione della... 🔗viterbotoday.it

"11 invitati e una sola offerta": le terme del Bagnaccio vicine all'assegnazione - “Sono stati invitati in 11 ma solo uno ha presentato un'offerta”. L'assessore ai lavori pubblici, Stefano Floris, aggiorna sull'esito della manifestazione d'interesse per la gestione delle terme del Bagnaccio. Il sito, chiuso da 4 anni, entro l'estate, se non ci saranno intoppi nella procedura... 🔗viterbotoday.it

