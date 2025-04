Tentato omicidio a Benevento dieci anni a Nicola Fallarino

Tentato omicidio di Annarita Taddeo, 34 anni, ferita con un colpo di pistola alla testa l’11 novembre 2023 a Benevento. Il gup del Tribunale sannita, Salvatore Perrotta, ha condannato a dieci anni di reclusione Nicola Fallarino, 41 anni, (avvocato Domenico Esposito) in quanto mandante dell’agguato. La sentenza ha accolto solo in parte la richiesta del pubblico ministero Scarfò, che aveva chiesto una pena di 10 anni e 6 mesi. Secondo il giudice, il movente è chiaro: Fallarino non tollerava la fine della relazione, non accettava che Annarita avesse voltato pagina, che non gli scrivesse più in carcere, che continuasse a vivere nella casa in cui avevano abitato insieme. Addirittura pretendeva che lasciasse il bar che la donna gestiva, ritenendolo “suo”. 🔗 Anteprima24.it - Tentato omicidio a Benevento, dieci anni a Nicola Fallarino Tempo di lettura: 4 minutiSi è chiuso il processo con rito abbreviato per ildi Annarita Taddeo, 34, ferita con un colpo di pistola alla testa l’11 novembre 2023 a. Il gup del Tribunale sta, Salvatore Perrotta, ha condannato adi reclusione, 41, (avvocato Domenico Esposito) in quanto mandante dell’agguato. La sentenza ha accolto solo in parte la richiesta del pubblico ministero Scarfò, che aveva chiesto una pena di 10e 6 mesi. Secondo il giudice, il movente è chiaro:non tollerava la fine della relazione, non accettava che Annarita avesse voltato pagina, che non gli scrivesse più in carcere, che continuasse a vivere nella casa in cui avevano abitato insieme. Addirittura pretendeva che lasciasse il bar che la donna gestiva, ritenendolo “suo”. 🔗 Anteprima24.it

