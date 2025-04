Tentano il furto di gasolio | sorpresi

gasolio a Rivarolo del Re dai mezzi di un cantiere aperto per l'ampliamento del gasdotto, quando sono stati sorpresi dai carabinieri. I due uomini trovati all'interno del cantiere, stranieri di 47 e 38 anni, avevano sei taniche e un tubo di gomma: sono stati denunciati per tentato furto aggravato.

