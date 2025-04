Tenta di fuggire dal rivale durante una lite e si rifugia in auto | l’altro appicca il fuoco al mezzo… Ustionato un 35enne è in ospedale che lotta tra la vita e la morte L’aggressione ieri a Monte Compatri

ieri in via Casilina 1750, nel comune di Monte Compatri. Un 45enne romeno ha dato fuoco all’auto del suo rivale, un connazionale di 35 anni, che era riuscito a rifugiarsi nel veicolo. La vittima, gravemente ustionata, è stata trasportata d’urgenza al Campus Bio-Medico e si trova in pericolo di vita.Il violento scontro e l’azione letaleSecondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il violento episodio è nato da una lite tra i due uomini per motivi ancora da chiarire. Il 45enne, accecato dalla rabbia, ha cercato di picchiare il 35enne, il quale, nel Tentativo di fuggire dalla furia del suo aggressore, si è rifugiato nella propria auto. Ma la vettura si è rivelata una trappola mortale. Approfittando del finestrino aperto, l’aggressore ha cosparso la macchina di benzina, gettando anche il liquido infiammabile all’interno, e ha dato fuoco all’automobile. 🔗 Dayitalianews.com - Tenta di fuggire dal rivale durante una lite e si rifugia in auto: l’altro appicca il fuoco al mezzo… Ustionato, un 35enne è in ospedale che lotta tra la vita e la morte. L’aggressione ieri a Monte Compatri Una discussione sfociata in violenza estrema ha avuto luogoin via Casilina 1750, nel comune di. Un 45enne romeno ha datoall’del suo, un connazionale di 35 anni, che era riuscito arsi nel veicolo. La vittima, gravemente ustionata, è stata trasportata d’urgenza al Campus Bio-Medico e si trova in pericolo di.Il violento scontro e l’azione letaleSecondo quanto ricostruito dai Carabin, il violento episodio è nato da unatra i due uomini per motivi ancora da chiarire. Il 45enne, accecato dalla rabbia, ha cercato di picchiare il, il quale, neltivo didalla furia del suo aggressore, si èto nella propria. Ma la vettura si è rivelata una trappola mortale. Approfittando del finestrino aperto, l’aggressore ha cosparso la macchina di benzina, gettando anche il liquido infiammabile all’interno, e ha datoall’mobile. 🔗 Dayitalianews.com

