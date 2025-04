Tensione alle Stelle tra India e Pakistan dopo l’attentato in Kashmir | cresce il rischio di conflitto armato

India e Pakistan torna a infiammarsi dopo il tragico attentato avvenuto il 22 aprile a Pahalgam, località turistica nel Kashmir Indiano, che ha provocato la morte di 26 civili. Nuova Delhi attribuisce l'attacco a gruppi armati sostenuti da Islamabad, accusa respinta con fermezza dal governo Pakistano.In risposta all'attentato, il primo ministro Indiano Narendra Modi ha autorizzato l'esercito ad agire con piena libertà operativa. "I responsabili e gli ideatori dell'attacco saranno puniti severamente", riferiscono fonti governative Indiane.La situazione sul confine è esplosiva: da cinque notti consecutive si registrano scontri a fuoco tra le forze armate dei due Paesi lungo la Linea di Controllo del Kashmir. Secondo l'esercito Indiano, le truppe pachistane hanno aperto il fuoco con armi leggere, a cui è seguita una "risposta misurata ed efficace".

