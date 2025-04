Tensione a The Couple | Spinalbese tra critiche per favoritismo e dignità affermata

Durante l'ultima puntata di The Couple – Una vittoria per due, l'atmosfera si è fatta tesa attorno a Antonino Spinalbese, il quale si è trovato oggetto di aspre contestazioni da parte degli altri concorrenti. Accuse di stratega troppo calcolatore Nel corso dell'emittente serata, alcuni partecipanti hanno espresso il loro disappunto, definendo il concorrente un "stratega" . L'articolo Tensione a The Couple: Spinalbese tra critiche per favoritismo e dignità affermata è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

“Antonino Spinalbese concorrente di The Couple”, nuove indiscrezioni sul cast del reality di Ilary Blasi - Lunedì 7 aprile inizierà The Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi che vedrà 8 coppie sfidarsi per conquistare il montepremi finale da 1 milione di euro. Alcuni protagonisti sono già stati annunciati, mentre altri sarebbero ancora da definire: il blog di Davide Maggio fa sapere che tra i concorrenti ci sarà anche Antonino Spinalbese.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Sai, Helena Pretes…”. Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi, cosa è successo prima di The Couple - È ufficialmente iniziato The Couple, il nuovo programma in prima serata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Con lei in studio, lo stesso del Grande Fratello, gli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini, e anche una giuria composta dall’autore Christian Monaco, presenza fissa a fianco di Stefano Jurgens di Avanti un altro e il notaio Mariateresa Antonucci. Le coppie sono state presentate e hanno preso possesso della ‘location’, ossia la casa del Grande Fratello di Alfonso Signorini che è stata leggermente rinnovata rispetto a una settimana fa, e la sfida che porterà alla vincita del ... 🔗caffeinamagazine.it

The Couple, Antonino Spinalbese contro Pierangelo Greco: “cosa vuoi davvero da me?” - Nella casa del nuovo reality di Canale 5 volano le accuse tra i concorrenti in attesa del televoto di lunedì che decreterà la prima eliminazione e partono le prime nomination Ha debuttato solo da pochi giorni su Canale 5 The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi che mette alla prova coppie in un esperimento di convivenza forzata. Nonostante un format potenzialmente intrigante, gli ascolti non stanno premiando il programma: la curiosità del pubblico sembra ancora tiepida, e la sfida dell'audience è tutt'altro che vinta. 🔗movieplayer.it

The Couple, sale la tensione: la crisi di Antonino Spinalbese e la grande paura di Ilary Blasi - News e recap della seconda settimana del programma di Ilary Blasi: tra flirt, litigi, incidenti hot e il reality in caduta libera. Ecco cosa è successo. 🔗libero.it

Antonino Spinalbese sotto accusa nella terza puntata di The Couple: strategia o dignità? - Nella terza puntata di "The Couple", Antonino Spinalbese è al centro di critiche per il suo approccio strategico, mentre cerca di difendere la sua integrità e dignità nel gioco. 🔗ecodelcinema.com

Antonino spinalbese sotto accusa a The Couple 2025 per aver favorito i fratelli mileto - Antonino Spinalbese al centro delle tensioni nella casa di The Couple 2025 dopo aver aiutato i fratelli Mileto durante una prova, dividendo concorrenti e suscitando critiche in studio e tra il pubblic ... 🔗gaeta.it