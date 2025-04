Tennis Marc Lopez | Il sorriso di Jasmine mi ha catturato Se il doppio la danneggiasse le direi di smettere

Marc Lopez è diventato da qualche settimana il nuovo allenatore di Jasmine Paolini. Dopo aver chiuso il percorso con Renzo Furlan, la Tennista toscana ha scelto l'allenatore spagnolo, ex coach di Rafa Nadal. In un'intervista al portale spagnolo Puntodebreak, lo stesso Lopez ha parlato a lungo della scelta di cominciare questo percorso con Jasmine e delle prospettive che l'azzurra può avere nel corso di questa stagione.Il primo incontro con Jasmine e la prima volta da allenatore di una Tennista: "L'ho conosciuta a Barcellona il 7 aprile. L'anno scorso Rafa ha deciso di ritirarsi e ho ricevuto alcune offerte, ma all'epoca volevo rimanere a casa per qualche mese. giorno il manager di Jasmine mi ha contattato e mi ha fatto capire che l'idea di cominciare il percorso insieme veniva proprio da Jasmine, che ha apprezzato la mia carriera da giocatore e ovviamente il mio percorso con Rafa.

Jasmine Paolini ha scelto Marc Lopez, ex membro dello staff di Nadal - L’azzurra Jasmine Paolini, dopo la separazione dal suo storico coach Renzo Furlan, ha scelto chi sarà il nuovo allenatore. Si tratta di Marc Lopez, 42enne spagnolo, ex tennista e per anni nello staff di Rafael Nadal. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla stessa Paolini con una storia sui suoi account social in cui mostra Lopez intento a osservarla durante una sessione di allenamento. Lo scorso 31 marzo, l’azzurra aveva comunicato sempre sui social la fine del rapporto lavorativo con Renzo Furlan, suo coach per 10 anni. 🔗ilfattoquotidiano.it

LIVE Paolini-Lys, WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA: debutto con Marc Lopez in panchina - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del WTA 1000 di Stoccarda tra Jasmine Paolini e la tedesca Eva Lys. Secondo confronto diretto tra le due giocatrici a distanza di due mesi dalla vittoria dell’azzurra sul cemento di Dubai. La vincente dell’incontro troverà al secondo turno la tedesca che si aggiudicherà il derby tra Jule Niemeier e Laura Siegemund. 🔗oasport.it

Puppo: “Musetti ha dato una svolta alla carriera. Su Vasamì non cambio idea. Marc Lopez per Paolini non mi convince” - Dario Puppo, insieme a Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista in TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. La vittoria di Lorenzo Musetti contro Stefanos Tsitsipas è sicuramente il tema principale, ma come sempre in puntata sono tanti gli argomenti che si sono toccati, come il nuovo coach di Jasmine Paolini o le parole di Federica Pellegrini su Jannik Sinner. 🔗oasport.it

Tennis, Marc Lopez: “Il sorriso di Jasmine mi ha catturato. Se il doppio la danneggiasse, le direi di smettere” - Marc Lopez è diventato da qualche settimana il nuovo allenatore ... Nella mia carriera ho sempre cercato di avere il sorriso sul volto, ancora di più in campo, anche se non è sempre facile con la ... 🔗oasport.it

Jasmine Paolini annuncia il nuovo coach: è Marc Lopez, oro in doppio a Rio con Nadal - Marc Lopez è il nuovo coach di Jasmine Paolini, almeno fino alla fine del Roland Garros. Dopo voci che si erano rincorse per tutto il pomeriggio, l’azzurra, attuale numero 6 del mondo, ha dato ufficia ... 🔗gazzetta.it

Marc Lopez: "Grazie ai miei errori, posso aiutare a migliore" - Per la prima volta in quattro anni, Marc Lopez non è a Madrid insieme a Rafa Nadal. Il 42enne di Barcellona, infatti, ha iniziato due settimane fa ... 🔗sport.tiscali.it