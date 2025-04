Tennis Club Faenza | vittoria femminile a San Marino sconfitta maschile a Piacenza

Tennis Club Faenza in C. La formazione femminile, guidata da Paola Tampieri, si è imposta a San Marino per 3-2, vincendo il doppio di spareggio. Nei singolari, un punto per le faentine è arrivato da Sofia Regina che si è imposta 6-4 6-2 su Talita Giardi, mentre Clara Sansoni ha perso 6-4 6-4 contro Silvia Alletti e Sandy Mamini è stata battuta 6-2 7-6 (5) da Serena Pellandra. La squadra manfreda ha poi pareggiato la situazione grazie al doppio Sansoni-Regina (6-3 6-2 su Alletti-Giardi). Le due portacolori faentine sono poi scese di nuovo in campo nel decisivo doppio di spareggio contro la coppia Alletti-Pellandra. Incredibile la loro rimonta: dopo essersi ritrovate sotto 0-6 0-1, hanno ribaltato il match, imponendosi nel secondo set 6-2 e poi nel super tiebreak 10-4.

