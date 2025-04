Tennis Club Ancona | pareggio eroico contro TC Bolzano Bozen in Serie B1

pareggio dal sapore di vittoria. Il Tennis Club Ancona strappa un prezioso 3-3 all'esordio nel campionato nazionale di Serie B1, mostrando carattere e resilienza contro la quotata formazione del TC Bolzano Bozen Internorm. Sotto 3-1 dopo i singolari, i dorici hanno ribaltato la situazione nei doppi con una prova di orgoglio che fa ben sperare per il prosieguo della stagione. "La giornata è iniziata con un match tutto tedesco tra il nostro Maik Steiner e il loro numero due, Topo Marko (397 ATP)", racconta il coach anconetano Luca Quintiliani. "È stata una bella partita, molto combattuta, finita 6-3, 7-6(8) per loro, però devo dire che il nostro Maik ha fatto un'ottima prestazione, giocando alla pari con un Tennista veramente di alto livello". La sfortuna si è abbattuta sul TC Ancona nel secondo singolare: "Purtroppo Primucci Leonardo, il nostro numero uno, lamentava da giorni un dolore all'addome.

