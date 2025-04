Tennis atti osceni e aggressione all’arbitro | Gulin perde la testa | Non controllo le emozioni Ma ora teme per la sua carriera

Tennis minore in scena a Sabadell (Itf M25), dove il Svyatoslav Gulin ha completamente perso la testa, nonostante si trovasse in una situazione di largo vantaggio. Cosa è successo?Leggi anche: Sinner: «Ho pensato di lasciare il Tennis. Doping? Non è vero che sono un privilegiato» (risposta alla Pellegrini)atti osceni e aggressione all’arbitro, Gulin perde la testa: cosa è successoGulin, numero 407 al mondo, stava affrontando la wild card di casa Sanchez Quilez ed era nettamente in vantaggio nel terzo set. Una volta messo a segno il punto del 4 a 0, il russo ha iniziato a inveire – sembrerebbe a causa di una chiamata precedente a suo parere erronea – contro il giudice di sedia riservandogli insulti e gesti osceni. 🔗 Se la scorsa settimana in molti ci eravamo scandalizzati per quanto avvenuto a Madrid tra Bellucci e Dzumhur, l’episodio registratosi nelle ultime ore è semplicemente clamoroso. Il fattaccio si è registrato in un torneo diminore in scena a Sabadell (Itf M25), dove il Svyatoslavha completamente perso la, nonostante si trovasse in una situazione di largo vantaggio. Cosa è successo?Leggi anche: Sinner: «Ho pensato di lasciare il. Doping? Non è vero che sono un privilegiato» (risposta alla Pellegrini)la: cosa è successo, numero 407 al mondo, stava affrontando la wild card di casa Sanchez Quilez ed era nettamente in vantaggio nel terzo set. Una volta messo a segno il punto del 4 a 0, il russo ha iniziato a inveire – sembrerebbe a causa di una chiamata precedente a suo parere erronea – contro il giudice di sedia riservandogli insulti e gesti. 🔗 Ilnapolista.it

