Tennis Arnaldi ai quarti del Master 1000 di Madrid

Tennis azzurro al Mutua Madrid Open, dove Matteo Arnaldi (n. 44 ATP) ha appena strappato il pass per i quarti di finale superando in due set il n. 17 Frances Tiafoe, col punteggio finale di 63 75. Per il ligure si tratta del primo quarto di finale nella capitale spagnola, il secondo in totale in un Masters 1000 dopo l'avventura dello scorso anno in Canada (con sconfitta in semifinale a Montreal). Tra gli ultimi otto, il suo avversario sarà il vincente della sfida tra Jack Draper (n. 6) e Tommy Paul (n. 12). "Sono felice di aver vinto, perché Tiafoe è sempre un avversario duro e a Wimbledon mi aveva battuto nonostante fossi avanti di due set. Ho giocato bene, soprattutto sulle palle break – ha detto l'azzurro dopo una vittoria in cui le sei palle break annullate e i tre turni di battatura salvati da 0-30 nel secondo set hanno marcato la differenza -.

