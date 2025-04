Tennis a Roma non aspettano che lei | s’infiamma il Foro Italico

Foro Italico in occasione degli Internazionali d'Italia: ci sarà anche una delle Tenniste più seducenti di tutto il circuito.Non ha mai avuto il benché minimo dubbio su cosa volesse fare da grande. Tanto è vero che ha iniziato a fare sul serio, affacciandosi sul circuito Wta, alla tenerissima età di 16 anni. A quel tempo giocava a Tennis già da un bel po' di tempo ed era stato evidente sin da subito che avesse anche un incredibile talento.Tennis, a Roma non aspettano che lei: s'infiamma il Foro Italico (Instagram) – Ilveggente.itDa quel giorno in poi, Dayana Yastremska, è di lei che stiamo parlando, ha fatto un sacco di strada. Oggi è nella top 50 delle migliori giocatrici del circuito professionistico ed è una di quelle avversarie nelle quali è decisamente meglio non imbattersi.

Internazionali di tennis a Roma: nuovo campo da 3mila posti per Jannik Sinner - Manca sempre meno all’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia di tennis a Roma e il Foro Italico si amplia per l’occasione. Secondo le ultime disposizioni, l’area a disposizione di giocatori e pubblico raddoppia, passando da 10 a 20 ettari e da 33mila a 55mila spettatori. Dunque, Jannik Sinner sarà tifato da molte persone che non vedono l’ora di seguire i match. Internazionali di tennis a Roma, le novità Una delle principali novità di quest’anno sarà l’utilizzo dello Stadio dei Marmi, intitolato a Pietro Mennea, che ospiterà tre campi: uno con una capienza di oltre 3. 🔗funweek.it

Internazionali di tennis a Roma: una vera e propria nuova era - Manca sempre meno all’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia di tennis a Roma e il Foro Italico si amplia per l’occasione. Secondo le ultime disposizioni, l’area a disposizione di giocatori e pubblico raddoppia, passando da 10 a 20 ettari e da 33mila a 55mila spettatori. Dunque, Jannik Sinner sarà tifato da molte persone che non vedono l’ora di seguire i match. Dunque, Jannik Sinner sarà tifato da molte persone che non vedono l’ora di seguire i match. 🔗funweek.it

Tennis, Alcaraz infortunato: salta Madrid e anche Roma - Roma, 24 apr. (askanews) – Carlos Alcaraz non giocherà il Masters di Madrid. Lo riporta ‘Marca’. I media anticipano il forfait del n°3 del mondo. La risonanza a cui si è sottoposto lo spagnolo dopo il guaio muscolare accusato nella finale del torneo di Barcellona, ha evidenziato una lesione all’adduttore della gamba destra. Alcaraz salterà dunque il 1000 di casa ed è in forte dubbio per gli Internazionali d’Italia (7-18 maggio), con l’obiettivo di rientrare al 100% al Roland Garros (25 maggio-8 giugno), dove difenderà il titolo vinto lo scorso anno. 🔗ildenaro.it

Djokovic non giocherà gli Internazionali di tennis a Roma, non aveva mai saltato il torneo - Novak Djokovic rinuncia al torneo di Roma che ha vinto sei volte, per il serbo è un momento difficile ... 🔗msn.com

Tennis, l’attesissimo protagonista non sarà a Roma: arriva l’annuncio ufficiale - Nuovo scossone nel mondo del tennis: l’atleta è stato sospeso per doping, ecco tutti i dettagli e per quanto tempo starà fuori. Il mondo del tennis è stato nuovamente travolto da uno… Leggi ... 🔗informazione.it

Jannik Sinner, quando giocherà agli Internazionali di tennis a Roma 2025 - Jannik Sinner tornerà in campo dopo tre mesi di squalifica per il caso Clostebol agli Internazionali BNL d'Italia. Ecco quando giocherà. 🔗msn.com