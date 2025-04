Telegram è diventata una piazza di spaccio sgominata a Monza una rete di baby pusher attiva sul social

Una rete di spacciatori, composta anche da minorenni e attiva sulla piattaforma di messaggistica Telegram, è stata smantellata dalla Polizia di Stato al termine di una complessa indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza. L'operazione, denominata "Easy", è scattata questa mattina con l'esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare a carico di 15 persone, di cui 8 minorenni.Le indagini sono partite ad aprile 2024, quando una ragazza di 17 anni era stata ricoverata all'ospedale San Gerardo di Monza per sospetto abuso di alcol e droghe. I successivi accertamenti clinici avevano rivelato la presenza di cannabinoidi e cocaina nel suo organismo, facendo scattare l'allerta degli investigatori.Telegram è diventata una piazza di spaccio, sgominata a Monza una rete di baby pusher attiva sul socialAttraverso un lavoro coordinato tra la Procura della Repubblica di Monza e la Procura per i Minorenni di Milano, gli inquirenti sono riusciti a identificare il primo fornitore della giovane: un 24enne incensurato residente a Monza.

