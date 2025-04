Telecronaca Barcellona Inter | chi commenta la semifinale d’andata di Champions League

Telecronaca Barcellona Inter – Barcellona Inter è la gara che andrà in scena stasera, valevole per la semifinale d'andata di Champions League. Calcio d'inizio allo stadio Olimpico Lluis Companys in programma alle 21.00: il match sarà trasmesso su Amazon Prime Video e in chiaro su Nove. Il prepartita di Prime Video sarà disponibile in chiaro anche sul Nove dalle ore 19.30. Nello studio a bordocampo di Prime Video ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar, Fernando Llorente e Maicon. Anche la Telecronaca e il post partita saranno trasmessi in chiaro sul Nove. La Telecronaca di Barcellona-Inter è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella Var Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

