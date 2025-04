Tegola Barcellona | si ferma Koundé

Tegola per il Barcellona nella semifinale d`andata di Champions League contro l`Inter: si ferma Jules Koundè. Brutta notizia per Hansi. 🔗 Un`altraper ilnella semifinale d`andata di Champions League contro l`Inter: siJules Koundè. Brutta notizia per Hansi. 🔗 Calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Barcellona, che guaio: si ferma Koundé - Un`altra tegola per il Barcellona nella semifinale d`andata di Champions League contro l`Inter: si ferma Jules Koundè. Brutta notizia per Hansi... 🔗calciomercato.com

Benfica-Barcellona 0-0 LIVE: rosso a Cubarsì, ferma Pavlidis in chiara occasione da gol - Benfica-Barcellona 0-0 LIVE CRONACA 21` Espulso Cubarsì. Pavlidis si infila in mezzo ai difensori del Barcellona e scatta in verticale in... 🔗calciomercato.com

Tegola Atalanta, si ferma Stefan Posch per una lesione muscolare al bicipite femorale - Bergamo, 6 marzo 2025 – Brutte notizie per la difesa dell’Atalanta. Si è fermato il 27enne difensore austriaco Stefan Posch, arrivato cinque settimane fa dal Bologna nell’ultimo giorno di mercato: l’ex Hoffenheim ha riportato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro. Salterà sicuramente la trasferta di domenica sera sul campo della Juventus e anche la successiva gara casalinga al Gewiss contro l’Inter. 🔗sport.quotidiano.net