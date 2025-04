Tecnologia e arte La nuova vita di RoBee | sale in cattedra alla scuola di restauro

restauro. L'innovazione tecnologica made in Brianza nel campo della robotica e dell'intelligenza artificiale entra anche là dove si insegna a conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese. Il robot umanoide cognitivo RoBee, sviluppato dall'azienda caratese Oversonic Robotics, sarà protagonista durante l'Innovation Week di Mind, il Milano Innovation District sorto sull'area ex Expo: mercoledì 7 maggio incontrerà infatti gli studenti e i docenti della scuola di restauro di Botticino-Valore Italia per una simulazione dimostrativa basata su sistemi di computer vision e interazione vocale. L'iniziativa si terrà nel Campus di Valore Italia, tra le prime realtà insediate nel nuovo polo tecnologico: RoBee entrerà all'interno dei laboratori della scuola di restauro per mostrare ai professori e agli studenti le potenzialità, anche in questo settore, della robotica cognitiva e dell'intelligenza artificiale.

