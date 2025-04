Teatro di San Felice presto via ai lavori

lavori di restauro del Teatro Comunale di San Felice, uno dei sette teatri "centenari" della provincia di Modena, - si può dire – è arrivato. E' dal 2012, dal terribile terremoto del maggio di quell'anno, che questo palcoscenico, un gioiello architettonico quando fu realizzato, è silente e chiuso. Ed occorreranno ancora più di due anni perché venga riconsegnato alla comunità ed agli appassionati di tutte le arti dello spettacolo e ridiventi il baricentro della vita culturale della città.I lavori di ripristino e restauro sono stati appaltati in questi giorni al raggruppamento temporaneo di imprese costituto da AeC Costruzioni di San Possidonio e Alchimia Laboratorio di Restauro di Cavezzo, che si è aggiudicato la gara bandita con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa: pertanto oltre allo sconto, è stata valutata anche la cosiddetta offerta tecnica sulla base dei criteri stabiliti del Comune.

