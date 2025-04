Team De Angeli UBXT | Inizio Promettente nella Stagione su Strada

Team De Angeli UBXT ha iniziato col piede giusto la Stagione su Strada. Molto attivi nelle prime corse disputate, i ciclisti del ds Antonio Buti si sono ben piazzati nell'ultima a Perignano con il 13° posto di Marco Sicilia, il 15° di Leonardo Petronilla ed il 17° di Andrea De Angeli. Il sodalizio apuano, grazie alla passione ed all'impegno del presidentissimo Pietro De Angeli, è rimasto uno dei "fortini" ciclismo locale. La sua attività resta possibile grazie al sostegno di numerosi sponsor. Quello ufficiale è Franchi Umberto Marmi a cui si aggiungono Elettrauto Pino, Versilia Granulati, La Cisa, FM Petroli, Francini & Barsaglini, Autotecnica S.R.L., Vittoria Assicurazioni, Carrozzeria BM, MAF S.N.C., Carducci Gomme, C.L.M. Service, R.C.R. S.R.L., Compagnia Odontoiatrica Iris, Cicli Maggi, Versil Ice S.

