Tari non corrisposta scatta l’avviso di accertamento nei confronti di Gps

confronti di tutti i contribuenti, l’avviso di accertamento nei confronti di Gps per la quota di Tari non corrisposta, perché il lavoro, da questo punto di vista, non si ferma davanti a nessuno”. Lo ha annunciato l’assessore al Bilancio del Comune di. 🔗 Foggiatoday.it - Tari non corrisposta, scatta l’avviso di accertamento nei confronti di Gps “Gli uffici stanno preparando, come fanno neidi tutti i contribuenti,dineidi Gps per la quota dinon, perché il lavoro, da questo punto di vista, non si ferma davanti a nessuno”. Lo ha annunciato l’assessore al Bilancio del Comune di. 🔗 Foggiatoday.it

Tari invariata e bonus sociale rifiuti. Scatta l’agevolazione del 25% - Se a Cologno sarà stangata sulle attività commerciali, a Sesto la raccolta differenziata con le tariffe della Tari rimane invariata rispetto allo scorso anno, con un piano economico finanziario complessivo pari a 15.527.806 euro. "Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, continuiamo a premiare le utenze più virtuose - ha illustrato il sindaco Roberto Di Stefano -. La raccolta differenziata è rimasta sostanzialmente uguale: confermiamo la premialità del 4,5% a favore delle utenze domestiche". 🔗ilgiorno.it

Zona rossa, scatta la proroga: altri 30 giorni nell'area della stazione. In due mesi 13mila identificazioni e 41 allontanamenti - PADOVA - La zona rossa a Padova è stata prorogata di un mese. Per altri 30 giorni dunque l'area attorno alla stazione ferroviaria vedrà attivo il provvedimento prefettizio promosso... 🔗ilgazzettino.it

Scatta l'allarme sul vino: perché è a rischio il Made in Italy - A Casa Coldiretti confronto tra le principali cantine italiane su dazi Usa, vino dealcolato e consumo responsabile. Il settore chiede un intervento urgente alle istituzioni: “L’export verso gli Stati Uniti vale 2 miliardi, non possiamo permetterci di perderlo” 🔗ilgiornale.it

Addio TARI, se hai dei figli puoi smettere di pagarla | Scatta automaticamente da aprile con questa richiesta - Il tutto non finisce qui, perché al centro della discussione troviamo la Tari, che potrebbe non essere più una spesa per te. Si tratta di un’importante novità che renderà il 2025 decisamente più ... 🔗inchiostroverde.it

Tari, arrivano gli aumenti. Costi più alti per le aziende - Nuovo scatto in avanti per la tassa sui rifiuti: rialzo del 5,87% per le famiglie. Per le imprese incremento del 5,97%. Tomassoli: "Riconfermiamo gli incentivi". 🔗msn.com

Pesaro, proteste per gli aumenti della Tari. «Abbiamo bloccato il rincaro al 4%». A pagare di più imprese e attività commerciali - PESARO Tari, scatta l’aumento per tutti ... «Parlare di Tari e di utili è una grande menzogna: Mms non fa utili con la Tari. I costi devono corrispondere alle tariffe e al momento manca ... 🔗msn.com