Tari il Pd contro l' aumento della tassa | Molti servizi non espletati

della tassa sui rifiuti, che comporterebbe un aumento medio a famiglia di circa 40 euro, incrementando ancor di più il costo del servizio di spazzamento e smaltimento dei rifiuti, oggi tra i più cari d’Italia. Il. 🔗 Agrigentonotizie.it - Tari, il Pd contro l'aumento della tassa: "Molti servizi non espletati" Oggi è convocato il consiglio comunale per l’approvazione del piano finanziariosui rifiuti, che comporterebbe unmedio a famiglia di circa 40 euro, incrementando ancor di più il costo delo di spazzamento e smaltimento dei rifiuti, oggi tra i più cari d’Italia. Il. 🔗 Agrigentonotizie.it

Fin (Pd): "In pochi giorni 2mila firme raccolte contro l'aumento delle tasse deciso dal centrodestra" - L’iniziativa il senatore Michele Fina (Pd) l’ha lanciata il 25 aprile: una raccolta firme contro la manovra fiscale con cui, torna a denunciare, il centrodestra avrebbe deciso gli aumenti Irpef per far pagare agli abruzzesi i debiti della sanità. Il 2 aprile, e cioè una settimana dopo, sono già... 🔗ilpescara.it

Napoli, gruppo Pd: “Nessun aumento ma riduzioni per la Tari” - Tempo di lettura: < 1 minuto“Anche quest’anno si è parlato a sproposito di un probabile se non certo aumento della TARI a Napoli. Ebbene anche stavolta smentiamo detrattori e pessimisti: grazie a una nuova e importante delibera della Giunta non solo non ci sarà alcun aumento della tassa, come il gruppo del Partito Democratico ha più volte chiesto negli ultimi mesi, ma in alcuni casi ci sarà anche una leggera riduzione”. 🔗anteprima24.it

VIDEO | Petizione M5s-Acu Abruzzo contro il porta a porta: “Un fallimento fatto di disagi e aumento Tari” - Una petizione per raccogliere la voce di cittadini ed esercenti e dire “basta” al sistema del porta a porta attività già a Porta Nuova e che si prepara a raggiungere il centro città, ma anche per avanzare proposte alternative alla raccolta dei rifiuti con anche un consiglio comunale straordinario... 🔗ilpescara.it

Tari, il Pd contro l'aumento della tassa: Molti servizi non espletati; Montesilvano, Natale (Pd): “Il Comune poteva scongiurare aumento Tari”; TARI e rifiuti, Venturi (FdI): Porta a porta più caro, il PD prende in giro i cittadini; Catanzaro, in aula aumento Tari e variazione di bilancio per il Ceravolo. Resa dei conti nel Pd dopo l'addio di Celia ·. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Stangata Tari, maxi-aumenti ritirati in extremis - Ritirata la delibera sull’aumento della Tari, all’ordine del giorno del consiglio comunale di martedì sera. "Delibera – fa notare ... 🔗msn.com

Aumento del 6% per la Tari, via libera in Consiglio - Il consiglio comunale ha approvato la tariffa per la Tari 2025. L’assessore Marco Caldarelli ha spiegato come "la Tari ... 🔗msn.com

Tari, previsto un aumento di 20 euro a famiglia: "E le bilance per gli sconti non sono ancora attive" - L'area Entrate e tributi ha presentato al Consiglio comunale la proposta con le nuove tariffe. Il rincaro è dovuto all'incremento del gettito. Il consigliere Randazzo: "Si approvi subito il regolament ... 🔗palermotoday.it