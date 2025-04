Targa ricorda il ragazzo ucciso Proteste social

Ilgiorno.it - Targa ricorda il ragazzo ucciso. Proteste social "Vittima dell’odio politico", si legge sul cartello svelato ieri che indica la nuova intitolazione dell’ex piazzale della Stazione: è ora "Piazzale Sergio Ramelli", "militante del Fronte della Gioventù – ha raccontato il sindaco Giuseppe Morandi –, morto il 29 aprile del 1975 dopo l’aggressione di esponenti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia Operaia. Nel giorno dell’anniversario di questa pagina buia oggi – ieri, ndr – c’era tanto sole e c’erano il presidente del Senato Ignazio La Russa, i parlamentari di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti, Riccardo De Corato, Fabio Raimondo, Grazia Di Maggio, Marco Osnato. E ancora Marco Alparone, vicepresidente della Regione Lombardia, il vicepresidente provinciale Fdi Pino Pozzoli, i consiglieri regionali Marco Bestetti e Chiara Valcepina". 🔗 Ilgiorno.it

Sergio Ramelli, al Molinari nuova targa a 50 anni dalla morte: “Ucciso per le sue idee, era un ragazzo innocente” - Milano, 13 marzo 2025 – Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara oggi si è recato all’istituto Molinari di Milano per affiggere una targa in memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù aggredito 50 anni fa da Avanguardia Operaia. Ferito gravemente nell'agguato del 13 marzo in via Paladini, mentre stava rientrando a casa, Ramelli morì in ospedale il 29 aprile 1975, pochi mesi prima del suo diciannovesimo compleanno. 🔗ilgiorno.it

"Strumentale e divisiva la targa al militante ucciso" - Targa dedicata a Sergio Ramelli, Anpi Novate non ci sta. A seguito della comunicazione in cui verrà affissa una targa dedicata al 50° anniversario dalla morte del militante del Fronte della gioventù, aggredito il 13 marzo del 1975 da alcuni militanti legati ad Avanguardia operaia e poi deceduto il 29 aprile, da parte della Giunta novatese, si sono accesi gli animi della sinsitra novatese e di alcune associazioni. 🔗ilgiorno.it

Cortona ricorda Emanuele Petri, il poliziotto ucciso dalle brigate rosse - Cortona commemora Emanuele Petri con un’iniziativa pubblica in collaborazione con la Questura di Arezzo. Domenica 2 marzo, alle ore 10, nel parco di Camucia intitolato al sovrintendente capo della Polizia di Stato ucciso dai terroristi, si terrà una cerimonia a cui tutta la cittadinanza è... 🔗arezzonotizie.it

Ancora danneggiata la targa che a Milano ricorda Pinelli - È stata danneggiata "per la quarta volta" la targa in memoria di Giuseppe Pinelli a piazzale Segesta, a Milano. (ANSA) ... 🔗msn.com

Ancora danneggiata la targa che a Milano ricorda Pinelli - È stata danneggiata "per la quarta volta" la targa in memoria di Giuseppe Pinelli ... ha commentato Minelli - Il fascismo che ha ucciso i ragazzi di via Botticelli non torna ma un fascismo ... 🔗ansa.it

Tributi per Ramelli, ucciso dai comunisti - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella ricorrenza di quel crimine, ha emesso un Francobollo Commemorativo alla sua memoria: un tributo alla storia e il martirio di questo ragazzo pulito ... 🔗corrieredilecco.it