Taremi | Inter con strategia Sarà difficile anche per il Barcellona!

Barcellona per la sfida con l’Inter. Mehdi Taremi, che non Sarà tra i titolari, introduce la semifinale d’andata di Champions League poco prima del fischio d’inizio. PREPARATI – Intervistato da Sky Sport pochi minuti prima dell’inizio di Barcellona-Inter, Mehdi Taremi afferma: «Il Barcellona in questo momento è una delle squadre migliori al mondo. Noi ci siamo preparati molto bene, sappiamo che Sarà una partita difficile per noi ma Sarà una partita difficile anche per loro perchè noi abbiamo la nostra strategia. Penso che Sarà buona per stasera, essendo la partita d’andata. Poi aspetteremo la partita di ritorno a Milano e vedremo come andrà».Taremi nel pre-partita di Barcellona-InterFINO ALLA FINE – Mehdi Taremi, che si accomoda in panchina per Barcellona-Inter, prosegue: «Abbiamo una buona energia nel nostro spogliatoio e se restiamo uniti fino alla fine lotteremo fino alla fine della partita e anche della stagione. 🔗 Inter-news.it - Taremi: «Inter con strategia. Sarà difficile anche per il Barcellona!» Tutto pronto aper la sfida con l’. Mehdi, che nontra i titolari, introduce la semifinale d’andata di Champions League poco prima del fischio d’inizio. PREPARATI –vistato da Sky Sport pochi minuti prima dell’inizio di, Mehdiafferma: «Ilin questo momento è una delle squadre migliori al mondo. Noi ci siamo preparati molto bene, sappiamo cheuna partitaper noi mauna partitaper loro perchè noi abbiamo la nostra. Penso chebuona per stasera, essendo la partita d’andata. Poi aspetteremo la partita di ritorno a Milano e vedremo come andrà».nel pre-partita diFINO ALLA FINE – Mehdi, che si accomoda in panchina per, prosegue: «Abbiamo una buona energia nel nostro spogliatoio e se restiamo uniti fino alla fine lotteremo fino alla fine della partita edella stagione. 🔗 Inter-news.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mercato Inter: bocciati Taremi, Correa e Asllani! Sarà addio a fine stagione? - di RedazioneMercato Inter: bocciati Taremi, Correa e Asllani! Sarà addio a fine stagione? I dettagli sulla situazione All’Inter, alcune riserve non sono riuscite a rappresentare un’alternativa credibile ai titolari. Anche se la decisione era già stata presa da tempo, la deludente prestazione nel derby con il Milan ha rafforzato le perplessità su tre elementi: Taremi, Correa e Asllani. L’unico che ha dato qualche segnale incoraggiante è stato Marko Arnautovic, ma il suo contributo resta insufficiente per avvicinarsi al livello di Lautaro e Thuram. 🔗internews24.com

Taremi: «Inter-Feyenoord sarà bella! Sappiamo come giocano» - Taremi è pronto a indossare una maglia da titolare stasera in Inter-Feyenoord. L’attaccante, finora molto deludente, a Inter TV si mostra fiducioso. SECONDO ROUND – Le parole di Mehdi Taremi su Inter-Feyenoord: «Questa è una bella partita da vedere. Abbiamo vinto la prima partita giocando bene a Rotterdam, ora dobbiamo fare bene e sono convinto che l’abbiamo preparata bene. All’andata abbiamo fatto un buon lavoro, ci siamo preparati molto bene per stasera e sappiamo che loro hanno una buona squadra. 🔗inter-news.it

Inter-Cagliari, Dimarco sarà ‘gestito’. Segnali positivi per Taremi – Sky - Buone notizie per Simone Inzaghi dall’infermeria di Appiano Gentile. In vista della sfida di sabato contro il Cagliari, l’Inter potrebbe recuperare due pedine importanti: Federico Dimarco e Mehdi Taremi. Entrambi hanno svolto lavoro differenziato nei giorni scorsi, ma l’ottimismo cresce. CONFERMA SULLA FASCIA – Federico Dimarco, reduce da un fastidio muscolare, ha partecipato parzialmente alla seduta di ieri e oggi dovrebbe tornare a lavorare completamente con il gruppo. 🔗inter-news.it

Ne parlano su altre fonti

Taremi: “Partita difficile, ma abbiamo nostra strategia. Se restiamo uniti…”; Taremi a Sky: Sarà difficile per noi, ma anche per il Barcellona. Ci siamo preparati molto bene; CdS - Mercato, adesso l'Inter cambia strategia: in futuro largo ai giovani talenti. Colpo Sucic: domani le visite; Juventus, Vlahovic pesa a bilancio come tutto l’attacco dell’Inter. 🔗Su questo argomento da altre fonti