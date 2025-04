Taremi | Essere noi stessi! Non pensare all’ultima settimana

Taremi ha parlato in vista della partita di stasera.ORA O MAI PIÙ – Mehdi Taremi non sarà titolare, ma presenta lui Barcellona-Inter: «Abbiamo buone energie, non ci dobbiamo preoccupare di quanto avvenuto nella scorsa settimana. Dobbiamo lottare per la nostra maglia stasera ed Essere noi stessi, se faremo la nostra partita sarà difficile per loro: siamo pronti per questo. Dobbiamo Essere noi stessi, Essere bravi in difesa e in attacco. Sappiamo che gli avversari sono tra i migliori, ma guardiamo a fare il nostro lavoro e prepararci bene per la partita. Vediamo cosa succede, stasera è l’andata e il ritorno sarà a casa nostra».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Taremi: «Essere noi stessi! Non pensare all’ultima settimana»)© Inter-News. 🔗 Inter-news.it - Taremi: «Essere noi stessi! Non pensare all’ultima settimana» È tempo di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League. Dal Montjuic,ha parlato in vista della partita di stasera.ORA O MAI PIÙ – Mehdinon sarà titolare, ma presenta lui Barcellona-Inter: «Abbiamo buone energie, non ci dobbiamo preoccupare di quanto avvenuto nella scorsa. Dobbiamo lottare per la nostra maglia stasera ednoi, se faremo la nostra partita sarà difficile per loro: siamo pronti per questo. Dobbiamonoibravi in difesa e in attacco. Sappiamo che gli avversari sono tra i migliori, ma guardiamo a fare il nostro lavoro e prepararci bene per la partita. Vediamo cosa succede, stasera è l’andata e il ritorno sarà a casa nostra».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «noi! Non»)© Inter-News. 🔗 Inter-news.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Può un libro illustrato sulla fiducia in sé stessi e l’accettazione della propria unicità essere pericoloso? Per l'amministrazione Trump la risposta è sì - Se pensavate che un libro per bambini sulla fiducia in sé stessi e l’accettazione della propria unicità fosse immune dalla censura, dovrete ricredervi. Freckleface Strawberry, il racconto illustrato scritto dall’attrice premio Oscar Julianne Moore, è stato ufficialmente bandito dalle scuole gestite dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, in seguito a un ordine esecutivo dell’amministrazione Trump. 🔗iodonna.it

Perché Lucio Corsi non vuole essere un duro: a Sanremo 2025 porta il coraggio di rimanere sé stessi - Al suo debutto al Festival di Sanremo Lucio Corsi ha conquistato il cuore di tutti, finendo nella cinquina dei favoriti della prima serata. Il motivo del suo successo è scritto proprio nel brano che porta in gara alla kermesse canora, intitolato "Volevo essere un duro" (spoiler: non è vero).Continua a leggere 🔗fanpage.it

Testo, traduzione, video e significato di Next Summer, Damiano David racconta l’essere prigionieri di se stessi - La nuova canzone di Damiano David si chiama Next Summer e arriva dopo il successo di Born with a broken heart: qui testo, traduzione, significato e video.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Sacchi: Come si fa a discutere Inzaghi? L'Inter fa bene a difenderlo. E Taremi non è Thuram...; Inter-Milan, le pagelle - Bisseck si fa perdonare, Bastoni non ha la faccia giusta. Taremi si conferma; Taremi riscrive la storia: farà lo stesso anche all’Inter?; Inter, rotto il silenzio sull’infortunio di Taremi: ecco cos’ha da mesi! La sua gestione ora…. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Taremi fallisce ancora: "Non è sintonizzato con i compagni" - E’ stato ancora una volta tra i peggiori in campo Mehdi Taremi nel corso del derby perso malamente dall’Inter per 0-3 ieri sera contro il Milan. L’attaccante iraniano, in particolare, ha sprecato dive ... 🔗informazione.it

Analisi. La sfida di essere sé stessi in un mondo affamato di autenticità - Tra i compiti del Papa c'è quello di rendere la Chiesa più capace di offrire a tutti la speranza del Vangelo. Francesco l'ha fatto cercando di azzerare la distanza tra le parole dette e i gesti fatti ... 🔗msn.com

Matri costretto a spiegare le parole durissime su Taremi in diretta: “Io lo so come ci si sente” - Dopo Inter-Milan di Coppa Italia, Matri ha dato un giudizio netto sulla stagione di Taremi, attaccante dei nerazzurri ... 🔗fanpage.it