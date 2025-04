Taremi a Sky | Giochiamo contro una delle migliori squadre al mondo! Stasera abbiamo una strategia…

Taremi a Sky: «Giochiamo contro una delle migliori squadre al mondo! Stasera abbiamo una strategia.» Le parole dell’attaccanteIntervenuto ai microfoni di Sky Sport, Mehdi Taremi, ha parlato cosi nel pre gara di Barcellona Inter, sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions:LE PAROLE- «Il Barcellona in questo momento è una delle migliori squadre al mondo, ci siamo preparati molto bene. Sarà difficile per noi, ma anche per loro. abbiamo una strategia che penso sarà buona per Stasera, poi vedremo al ritorno. abbiamo una buona energia, dobbiamo essere noi stessi. Se Giochiamo come sappiamo, penso che potremo fare qualcosa»LE FORMAZIONI UFFICIALIBARCELLONA (4-2-3-1): 25 Szczesny; 23 Koundé, 2 Cubarsí, 5 Iñigo Martinez, 35 Gerard Martín; 21 De Jong, 8 Pedri; 19 Yamal, 20 Dani Olmo, 11 Raphinha; 7 Ferran Torres. 🔗 Internews24.com - Taremi a Sky: «Giochiamo contro una delle migliori squadre al mondo! Stasera abbiamo una strategia…» a Sky: «unaaluna strategia.» Le parole dell’attaccanteIntervenuto ai microfoni di Sky Sport, Mehdi, ha parlato cosi nel pre gara di Barcellona Inter, sfida valida per l’andatasemifinali di Champions:LE PAROLE- «Il Barcellona in questo momento è unaal, ci siamo preparati molto bene. Sarà difficile per noi, ma anche per loro.una strategia che penso sarà buona per, poi vedremo al ritorno.una buona energia, dobbiamo essere noi stessi. Secome sappiamo, penso che potremo fare qualcosa»LE FORMAZIONI UFFICIALIBARCELLONA (4-2-3-1): 25 Szczesny; 23 Koundé, 2 Cubarsí, 5 Iñigo Martinez, 35 Gerard Martín; 21 De Jong, 8 Pedri; 19 Yamal, 20 Dani Olmo, 11 Raphinha; 7 Ferran Torres. 🔗 Internews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Kevin Nash contro il match femminile di WM 41: “Iyo Sky è minuscola, voglio vedere solo Bianca contro Rhea” - La leggenda del wrestling si scaglia contro l’inserimento di IYO SKY nel match per il Women’s World Championship, preferendo un confronto diretto tra Rhea Ripley e Bianca Belair La controversa decisione di Adam Pearce Questo lunedì a Raw, Rhea Ripley è stata aggiunta al match per il Women’s World Championship tra Bianca Belair e IYO SKY, trasformando l’incontro di WrestleMania 41 in un triple threat. 🔗zonawrestling.net

Neres non convocato per il match contro il Venezia, rientrerà col Milan (Sky) - Il Napoli domani affronterà alle 12:30 il Venezia. Era in dubbio la presenza di David Neres tra i convocati, dopo l’infortunio che lo sta tenendo fuori da un mese. Neres non convocato contro il Venezia, rientra dopo la sosta nazionali Secondo quanto riportato da Sky Sport, il brasiliano non sarà convocato. Dunque, rientrerà per il match contro il Milan dopo la sosta delle nazionali, domenica 30 marzo alle 20:45. 🔗ilnapolista.it

Lautaro Inter, numeri impietosi nelle sfide contro la Juve: e ieri nemmeno Taremi lo ha aiutato - di RedazioneLautaro Inter, numeri impietosi nelle sfide contro la Juve: e ieri nemmeno Taremi lo ha aiutato. L’analisi del Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport sottolinea la prestazione negativa di Lautaro Martinez in Juve Inter e analizza lo storico abbastanza negativo dell’argentino nelle sfide contro i bianconeri. LAUTARO INTER – «Il killer instinct si è tenuto alla larga da Lautaro, incapace di incidere in una notte che andava azzannata. 🔗internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Taremi a Sky: Sarà difficile per noi, ma anche per il Barcellona. Ci siamo preparati molto bene; Sparta Praga-Inter 0-1: gol e highlights. Magia al volo di Lautaro Martinez; Juventus-Inter 1-0, gol e highlights: decide una rete di Conceição; Inzaghi: Assenze in difesa ci complicano le cose. 🔗Su questo argomento da altre fonti

CHAMPIONS - Inter, Taremi: "Uniti potremo lottare, dobbiamo giocare come sappiamo" - Mehdi Taremi, attaccante dell'Inter, ha parlato a Sky Sport prima della semifinale d'andata della Champions League contro il Barcellona: "Sarà una partita difficile anche per loro, abbiamo la nostra s ... 🔗napolimagazine.com

Inter, Dimarco e Taremi tornano ad allenarsi: le condizioni - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it

Taremi out per la sfida contro l'Udinese: l'iraniano ha accusato un affaticamento muscolare - Il centravanti iraniano Mehdi Taremi non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara contro l'Udinese a causa di un affaticamento muscolare. Lo comunica l'Inter a poco più di un'ora dal ... 🔗msn.com