Tajani rieletto vicepresidente del Partito popolare europeo

Tajani è stato confermato vicepresidente del Partito popolare europeo, carica che ricopre dal lontano 2002. Alla votazione conclusiva del Congresso del Ppe a Valencia, in Spagna, dove si dovevano scegliere i 10 vice del tedesco Manfred Weber, riconfermato ieri presidente (e unico. 🔗 Today.it - Tajani rieletto vicepresidente del Partito popolare europeo Antonioè stato confermatodel, carica che ricopre dal lontano 2002. Alla votazione conclusiva del Congresso del Ppe a Valencia, in Spagna, dove si dovevano scegliere i 10 vice del tedesco Manfred Weber, riconfermato ieri presidente (e unico. 🔗 Today.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tajani confermato vicepresidente del Partito Popolare Europeo - ROMA (ITALPRESS) – Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è stato confermato vicepresidente del Partito popolare europeo, nel corso del congresso in corso a Valencia. Tajani, con 438 voti, è risultato il secondo dirigente più votato dopo il capo del governo finlandese Petteri Orpo. – foto IPA Agency – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

Giuseppe Conte accusa Antonio Tajani: "Priorità ai problemi urgenti, non ai seggi di partito" - "Quest'Aula dovrebbe essere concentrata da mesi a risolvere problemi urgenti, dal caro vita al caro bollette". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte nell'Aula della Camera rivolto al ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle dichiarazioni di voto sul caso Scutellà. "Lei oggi è qui per riscuotere un seggio nell'interesse di partito, quando parleremo del piano di riarmo?", ha aggiunto. Conte ha ripercorso la vicenda che avrebbe come conseguenza l'ingresso a Montecitorio dell'esponente di FI Andrea Gentile al posto della deputata del M5s Elisa Scutellà: "Si ribalta il risultato. 🔗quotidiano.net

Gravina UEFA, ufficiale: il presidente della FIGC è stato rieletto nel comitato esecutivo. Possibile riconferma anche come vicepresidente di Ceferin. I dettagli - di Redazione JuventusNews24Gravina UEFA, ufficiale: rieletto nel comitato esecutivo il presidente della Federcalcio italiana. Tutti i dettagli Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato rieletto nel comitato esecutivo UEFA. L’ufficialità arriva al termine del 49° congresso di Belgrado, dove il numero uno del calcio italiano ha incassato 48 voti sui 55 totali a disposizione. Stando alle ultime indiscrezioni, inoltre, dovrebbe essere rieletto anche tra i vicepresidenti di Aleksander Ceferin, presidente della UEFA. 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Tajani rieletto vicepresidente del Partito popolare europeo; Ppe, Tajani rieletto vicepresidente: il secondo più votato con 438 preferenze; ANTONIO TAJANI E’ STATO RIELETTO VICE PRESIDENTE DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO; Tajani rieletto vice presidente del Ppe, secondo più votato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Antonio Tajani rieletto vicepresidente del Partito popolare europeo - Antonio Tajani, attuale vicepremier italiano, ha ottenuto un importante riconoscimento al Congresso del Partito popolare europeo (Ppe) tenutosi a Valencia. Con 438 voti, Tajani si è posizionato come i ... 🔗notizie.it

Congresso del Ppe a Valencia: rieletto Weber, Tajani confermato vicepresidente - Manfred Weber, candidato unico alla presidenza, è stato rieletto presidente del Partito popolare europeo con 502 voti a favore e 61 contrari durante la prima giornata del Congresso del Ppe a Valencia ... 🔗msn.com

Ppe, Tajani rieletto vicepresidente: il secondo più votato con 438 preferenze - Antonio Tajani è stato rieletto vicepresidente del Partito popolare europeo al Congresso del Ppe a Valencia. Il vicepremier è stato il secondo candidato più votato tra i dieci vice eletti: davanti a l ... 🔗msn.com