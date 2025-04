Tajani | L' ideale sarebbe zero dazi e un mercato unico Usa-Ue

ideale sarebbe zero dazi e un mercato unico Stati Uniti - Europa”. Così Il ministro degli esteri Antonio Tajani sulla risoluzione “competitività” a margine del Congresso del Partito Popolare Europeo (PPE) a Valencia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it - Tajani: "L'ideale sarebbe zero dazi e un mercato unico Usa-Ue" (Agenzia Vista) Valencia, 30 aprile 2025 “Noi siamo Paesi industriali, quindi abbiamo bisogno anche di esportare i nostri prodotti, quindi arrivare ad un accordo con gli Stati Uniti. L'e unStati Uniti - Europa”. Così Il ministro degli esteri Antoniosulla risoluzione “competitività” a margine del Congresso del Partito Popolare Europeo (PPE) a Valencia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it

Tajani: "L'ideale sarebbe zero dazi e un mercato unico Ue-Usa" - Valencia (Spagna), 30 apr. (askanews) - "Bisogna avere una politica industriale Ue che punti su crescita e competività riducendo i fardelli burocratici, con meno regole e più libertà per le imprese, bisogna ridurre il costo dell'energia, bisogna attrarre nuovi cervelli e fare un'azione forte sul costo delle materie prime, per garantire la competitività". È quanto ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del Congresso del Ppe a Valencia a cui ha partecipato come leader di partito. 🔗quotidiano.net

Tajani: "L'ideale sarebbe zero dazi e un mercato unico Ue-Usa" - "Inoltre - ha aggiunto - serve una strategia sul commercio, siamo un Paese industriale e abbiamo bisogno di esportare i nostri prodotti, quindi arrivare a un accordo con gli Stati Uniti. Naturalmente ... 🔗libero.it

Dazi, Tajani: “Obiettivo zero tariffe, possibile riduzione del 10%” - L’ideale sarebbe zero tariffe. La via intermedia potrebbe essere la riduzione dei tassi del 10% da parte americana“. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani ... 🔗dire.it

Tajani, 'più import dagli Usa è una via, non è delocalizzazione' - L'ideale sarebbe zero tariffe. La via intermedia potrebbe essere la riduzione dei tassi del 10% da parte americana". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo ... 🔗ansa.it