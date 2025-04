Tajani il fantasma che cerca gloria a Valencia con la vicepresidenza del Ppe

Valencia si apre con il fragore dei blackout e le accuse per le alluvioni gestite male. A sfilare tra i corridoi, Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, candidato alla riconferma come vicepresidente del PPE, figura che in Europa resiste per anzianità e relazioni, ma che in patria scompare tra le ombre della politica quotidiana.L'egemonia del PPE oggi è un dato. Ursula von der Leyen alla Commissione, Roberta Metsola al Parlamento, tredici governi su ventisette sotto il suo marchio. Ma proprio mentre raccoglie successi, il Partito Popolare si rivela vulnerabile: stretto tra la tentazione delle alleanze con le destre radicali e il bisogno di mantenere una rispettabilità che traballa sotto i colpi della realtà. In questo equilibrio ipocrita, Tajani sembra trovarsi perfettamente a suo agio.

