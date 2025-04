Tajani confermato vicepresidente del Partito Popolare Europeo

ROMA (ITALPRESS) – Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è stato confermato vicepresidente del Partito Popolare Europeo, nel corso del congresso in corso a Valencia. Tajani, con 438 voti, è risultato il secondo dirigente più votato dopo il capo del governo finlandese Petteri Orpo.– foto IPA Agency –(ITALPRESS).

