Tajani chiude l' intervento al Ppe con ' Slava Ukraini'

Slava Ukraini, viva il Partito popolare europeo". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha concluso il suo intervento dal palco del Congresso del Ppe, ricevendo una standing ovation della platea. Il vicepremier è stato confermato vicepresidente del Partito popolare europeo, nel corso del congresso in corso a Valencia. Tajani, con 438 voti, è risultato il secondo dirigente più votato dopo il capo del governo finlandese Petteri Orpo."Sono loro che devono decidere, intanto bisogna sedersi attorno al tavolo delle trattative, bisogna arrivare finalmente a un negoziato, quindi sono scelte che dovranno fare gli ucraini nella loro indipendenza e dovranno trovare un accordo con i russi", ha detto Tajani rispondendo a una domanda sul futuro della Crimea. 🔗 Quotidiano.net - Tajani chiude l'intervento al Ppe con 'Slava Ukraini' Roma, 30 aprile 2025 – "Difendere l'Ucraina è di cruciale importanza per noi europei., viva il Partito popolare europeo". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, ha concluso il suodal palco del Congresso del Ppe, ricevendo una standing ovation della platea. Il vicepremier è stato confermato vicepresidente del Partito popolare europeo, nel corso del congresso in corso a Valencia., con 438 voti, è risultato il secondo dirigente più votato dopo il capo del governo finlandese Petteri Orpo."Sono loro che devono decidere, intanto bisogna sedersi attorno al tavolo delle trattative, bisogna arrivare finalmente a un negoziato, quindi sono scelte che dovranno fare gli ucraini nella loro indipendenza e dovranno trovare un accordo con i russi", ha dettorispondendo a una domanda sul futuro della Crimea. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Ppe, in un videomessaggio l’endorsement di Aznar a Tajani - Roma, 22 febbraio 2025 – A fine aprile a Valencia è in programma il congresso del partito popolare europeo, con Antonio Tajani di Forza Italia che si ricandiderà alla vicepresidenza. A favore del leader del partito fondato da Berlusconi, è giunto un endorsement importante che si colloca in continuità con il recente passato nei rapporti tra popolari europei e che rinsalda il legame tra il centrodestra italiano e quello spagnolo. 🔗quotidiano.net

Ppe, Tajani: bene Merz, con lui si rafforzeranno legami Roma-Berlino - Valencia (Spagna), 30 apr. (askanews) - "Ho avuto un'ottima impressione" dell'intervento del cancelliere tedesco in pectore Friedrich Merz "anche perché le sue posizioni sono le nostre, per quanto riguarda per esempio la politica industriale e la lotta al cambiamento climatico, una visione pragmatica e non ideologica". Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine al Congresso del Ppe a Valencia. 🔗quotidiano.net

Tajani apre a Mastella: “Aperti a raccogliere ogni sostegno di chi sposa i valori del PPE” - Tempo di lettura: < 1 minutoTappa nel Sannio per il vice-premier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha raggiunto Pietrelcina accolto da una folta rappresentanza di amministratori comunali per la prima tappa verso il congresso del PPE di Valencia. Il ‘Grande Centro’ è il tema che Forza Italia sta portando avanti, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, tra cui le Elezioni Regionali in Campania. 🔗anteprima24.it

Cosa riportano altre fonti

Tajani chiude l'intervento al Ppe con 'Slava Ukraini'; Tajani chiude l'intervento al Ppe con 'Slava Ukraini'; Dazi, Tajani sottolinea: “L’accordo deve essere raggiunto tra Stati Uniti e Ue, non tra gli Usa...; Tajani applaudito al Congresso PPE a Valencia: Serve nuova stagione dopo disastro Green Deal SOTT. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ppe, Tajani: bene Merz, con lui si rafforzeranno legami Roma-Berlino - Valencia (Spagna), 30 apr. (askanews) - "Ho avuto un'ottima impressione" dell'intervento del cancelliere tedesco in pectore Friedrich Merz "anche perché le sue posizioni sono le nostre, per quanto ... 🔗libero.it

Tajani: Ppe vuole essere protagonista nei prossimi tre anni in Europa - Valencia (Spagna), 30 apr. (askanews) - "Il bilancio è di un Ppe che vuole essere protagonista nei prossimi anni in Europa per costruire più posti di lavoro, avere un'Europa più stabile e garantire la ... 🔗libero.it

Tajani al Ppe lancia risoluzione su Competitività e industria - Il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani interviene oggi a Valencia al Congresso del Partito Popolare Europeo (PPE), la più grande famiglia politica in Europa con oltre 80 ... 🔗ansa.it