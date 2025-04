Tajani al Ppe | Basta disastri del Green Deal | con Timmermans e Greta il clima è diventato una nuova religione

Tajani è stato confermato vicepresidente del Ppe, al termine del Congresso di Valencia. Manfred Weber, che era il candidato unico, resta presidente con l'89% dei consensi. Il vicepremier italiano è stato il più votato subito dopo il premier finlandese Petteri Orpo, battendo anche il tedesco-britannico David McAllister, che era forte dell'endorsement del cancelliere tedesco in pectore Friedrich Merz. L'entità del consenso ottenuto da Tajani «dà lustro non solo al nostro partito, ma a tutta l'Italia», ha commentato il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, sottolineando che la riconferma «premia la sua autorevolezza, la credibilità e il suo grandissimo impegno, quale ministro degli Esteri del governo italiano, per un'Europa sempre più unita, forte e protagonista».Tajani riconfermato vicepresidente del PpeTajani, che ricopre il ruolo di vicepresidente del Ppe ininterrottamente dal 2002, nel suo intervento ha affrontato il tema delle sfide che si pongono di fronte all'Ue e del ruolo che devono e possono avere i Popolari, il gruppo più numeroso in seno al Parlamento europeo.

