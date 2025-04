Tah Juventus il difensore tedesco può restare in Bundesliga! Quel club fa sul serio per avere il centrale Novità importanti

Juventus, l’obiettivo di mercato bianconero può rimanere in patria: Quel club monitora la sua situazione contrattualeFabrizio Romano disegna uno scenario che potrebbe scombinare i piani del calciomercato Juve. Attraverso il suo profilo X, il giornalista ritiene che il Bayern Monaco ha virato su Jonathan Tah.I bavaresi vorrebbero approfittare della fase di stallo che starebbe connotando la trattativa tra il Barcellona e lo stesso difensore tedesco, che si libererà a parametro zero dal Bayer Leverkusen a fine stagione. C’è un avversario in più sul mercato per la Juve, insomma. .com 🔗 Juventusnews24.com - Tah Juventus, il difensore tedesco può restare in Bundesliga! Quel club fa sul serio per avere il centrale. Novità importanti Tah, l’obiettivo di mercato bianconero può rimanere in patria:monitora la sua situazione contrattualeFabrizio Romano disegna uno scenario che potrebbe scombinare i piani del calciomercato Juve. Attraverso il suo profilo X, il giornalista ritiene che il Bayern Monaco ha virato su Jonathan Tah.I bavaresi vorrebbero approfittare della fase di stallo che starebbe connotando la trattativa tra il Barcellona e lo stesso, che si libererà a parametro zero dal Bayer Leverkusen a fine stagione. C’è un avversario in più sul mercato per la Juve, insomma. .com 🔗 Juventusnews24.com

