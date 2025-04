Taglio del nastro per la nuova gestione della tabaccheria

nuova gestione della storica tabaccheria situata fra Casa Moretti e il palazzo municipale, in precedenza gestita dalla famiglia di Dora Giunchi. La nuova padrona di casa è Silvia Mazzini, una commerciante che 25 anni fa ha deciso di trasferirsi a Cesenatico, dove aveva gestito altre attività. Al Taglio del nastro è intervenuto il sindaco Matteo Gozzoli per fare gli auguri e complimentarsi per la determinazione con cui Silvia e la sua famiglia hanno intrapreso l'attività nel cuore del borgo di pescatori.

