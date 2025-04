Taglio del Fondo ordinario ci ha messo in difficoltà con gli impegni a budget

messo a rischio la tenuta dei conti, ha saputo rispondere in maniera efficace. Abbiamo cercato di tracciare una traiettoria che, basata su quanto accaduto nel corso dell'esercizio 2024, permettesse di guardare con serenità la situazione economico-finanziaria del nostro Ateneo ed iniziare a pensare a come implementare le linee di sviluppo futuro già in essere nel nostro budget 2025-2027". L'oculatezza nella spesa di quest'anno dunque chiama in causa anche i dubbi sul prossimo Ffo 2025, nonostante le rassicurazioni del ministro Bernini.Il rettore ha presentato ieri il conto economico insieme alla direttrice generale Beatrice Sassi, al delegato al bilancio Pasquale Ruggiero e alla pro- rettrice vicaria Donata Medaglini.

