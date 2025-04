Taglia di netto la coda al cane mentre è al bar | orrore a Modena

netto la coda con un coltello. È successo all'esterno di un bar di Modena e sul posto sono intervenute le Guardie zoofile. 🔗 Quella di Max è una storia terribile, di quelle che nessuno vorrebbe mai dover ascoltare: il suo umano in un atto violento e incomprensibile gli ha amputato dilacon un coltello. È successo all'esterno di un bar die sul posto sono intervenute le Guardie zoofile. 🔗 Fanpage.it

