Tagle e il legame con San Pellegrino | il cardinale filippino atteso a Forlì A meno che non diventi Papa

Forlì, 30 aprile 2025 – I corridoi vaticani sussurrano il suo nome tra i possibili successori di Papa Francesco ma il cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, 67enne di origine filippina e pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, si prepara a un inedito pellegrinaggio nel cuore della Romagna. Infatti, il 24 maggio il porporato filippino raggiungerà Forlì sulle tracce di San Pellegrino Laziosi, co-patrono e protettore dei malati di tumore, la cui fama di taumaturgo è arrivata fino al sud-est asiatico. A meno che qualcosa non cambi la prossima settimana durante il conclave. Zuppi torna a Bologna: “Il prossimo Papa? Servo dei servi”“La comunità filippina è molto devota al santo – spiega padre Roger Cabillo, priore alla guida della Basilica che porta il nome di Pellegrino in piazza Morgagni –. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Tagle e il legame con San Pellegrino: il cardinale filippino atteso a Forlì. “A meno che non diventi Papa...” , 30 aprile 2025 – I corridoi vaticani sussurrano il suo nome tra i possibili successori diFrancesco ma ilLuis Antonio Gokim, 67enne di origine filippina e pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, si prepara a un inedito pellegrinaggio nel cuore della Romagna. Infatti, il 24 maggio il porporatoraggiungeràsulle tracce di SanLaziosi, co-patrono e protettore dei malati di tumore, la cui fama di taumaturgo è arrivata fino al sud-est asiatico. Ache qualcosa non cambi la prossima settimana durante il conclave. Zuppi torna a Bologna: “Il prossimo? Servo dei servi”“La comunità filippina è molto devota al santo – spiega padre Roger Cabillo, priore alla guida della Basilica che porta il nome diin piazza Morgagni –. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pubblica illuminazione a tutto campo, interventi su via San Pellegrino, Piazza del Monte e via Campone Sala - Proseguono a Cesenatico i lavori dell'amministrazione comunale in tema di pubblica illuminazione con una serie di attività a tutto campo tra ripristini, potenziamenti e nuove attivazioni. Da qualche giorno sono stati rimessi in funzione i tre semafori lampeggianti di via San Pellegrino con nuova... 🔗cesenatoday.it

San Pellegrino in Fiore, a Roma 300 manifesti totalmente inutili - "San Pellegrino in Fiore, che promozione è stata messa in piedi per far sì che l'ingente investimento abbia un ritorno monetario e di immagine adeguato per il territorio?". Lo chiede all'amministrazione Frontini la Lega di Viterbo, che sottolinea il "costo di 180mila euro" della manifestazione al... 🔗viterbotoday.it

I “sogni d’oro” dell’Istituto San Pellegrino: prima da applausi per la Colomba allo zafferano - Quello che per molti è un semplice augurio, all’Istituto Alberghiero di San Pellegrino Terme è una concreta e gustosa realtà. Fra i “sogni d’oro” dell’eccellenza scolastica della Val Brembana c’è senza dubbio il raffinato Oro Dorato, presentato in anteprima assoluta venerdì 28 marzo. La breve ma intensa cerimonia ha coinvolto in primis la dirigente Giovanna Leidi, la componente dello staff dirigenziale Giuseppina Arzuffi, i docenti Francesco Zurolo, Valeria Proietto ed Emanuele Marcianò e, soprattutto, gli allievi della Quinta H Sabrina Tironi di Palazzago e Samuele Milesi di Paladina. 🔗bergamonews.it

Ne parlano su altre fonti

Tagle e il legame con San Pellegrino: il cardinale filippino atteso a Forlì. “A meno che non diventi Papa...”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Luis Tagle, chi è il "Francesco filippino" favorito per diventare nuovo papa: età, il legame con Bergoglio e le idee su omosessuali e divorzio - Dalla morte di papa Francesco tutti si chiedono chi sarà il nuovo papa. Bisognerà aspettare il Conclave per scoprirlo, ma i favoriti sono già noti, anche se le ... 🔗ilmattino.it

Luis Tagle, chi è il "Francesco filippino" favorito per diventare nuovo papa: età, il legame con Bergoglio e le idee su omosessuali e divorzio - Luis Antonio Gokim Tagle, 67 anni, è da anni indicato come possibile successore di papa Francesco. Viene dall’Asia (in particolare dalle Filippine anche se con delle origini cinesi), uno dei ... 🔗leggo.it

Luis Tagle, chi è il "Francesco filippino" favorito per diventare nuovo papa: età, il legame con Bergoglio e le idee su omosessuali e divorzio - In un’intervista a Vatican News del 2020 Tagle ha anche parlato della sua visione di papa Francesco: «Di lui mi impressiona il fatto che ha portato al papato la persona semplice, di humor e ... 🔗leggo.it