Switch si aggiorna con tante novità in vista di Switch 2

aggiornamento 20.0.0 per la console Switch, introducendo una serie di funzioni che puntano non solo a ottimizzare la fruizione dei contenuti digitali, ma anche a rendere più agevole il passaggio alla futura Nintendo Switch 2. L'update porta con sé miglioramenti nella sicurezza, nella gestione dei giochi e nella condivisione dei contenuti, offrendo un'esperienza d'uso più moderna e flessibile.Virtual Game Card: addio cartucce fisicheLa novità più importante è l'introduzione delle Virtual Game Card, una sorta di cartuccia digitale che simula il funzionamento delle versioni fisiche:I giochi acquistati online, i contenuti aggiuntivi (DLC) e alcuni titoli gratuiti vengono ora raccolti in un'unica sezione, rendendo più semplice la navigazione e l'attivazione.

Steam Deck si aggiorna con tante migliorie ed alcune novità - Valve ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il client di Steam Deck sul canale Stable, portando una serie di miglioramenti significativi in termini di stabilità, funzionalità e ottimizzazione dell’esperienza di gioco. Scopriamo insieme tutte le principali novità introdotte. Steam Deck – Gamerbrain.netMigliorie Generali Gestione Remota delle Demo: Gli utenti possono ora installare e disinstallare le demo da remoto direttamente dalla lista dei giochi nel proprio profilo. 🔗gamerbrain.net

Hogwarts Legacy si aggiorna: Nuova patch PC con tante migliorie e novità - Warner Bros. Games e Avalanche Software hanno rilasciato una nuova e corposa patch per la versione PC di Hogwarts Legacy, portando il gioco alla build 1378783. L’aggiornamento si concentra su tre ambiti chiave: ottimizzazione dell’interfaccia, miglioramento delle prestazioni, e soprattutto potenziamento del supporto alle mod, con un occhio di riguardo per le tecnologie grafiche di nuova generazione. 🔗gamerbrain.net

Cinecittà World, opening 2025 con tante novità nel segno del cinema - Cinecittà World, opening da Oscar tra storia, cinema e leggenda con il Presidente e AD Antonio Abete: le aperture per i ponti di Primavera, il menù speciale ispirato ai film di Bud Spencer & Terence Hill e molto altro ancora Cinecittà World (qui il sito web ufficiale) dà ufficialmente il via alla nuova stagione e inaugura i festeggiamenti per il suo decimo anniversario con tante novità nel segno del cinema. 🔗.com

