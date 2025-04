Switch and Chill diventa una newsletter | più di cento pagine dedicate ai videogiochi!

Switch and Chill, nato come format Twitch e social di Lorenzo Mango, evolve in un progetto editoriale strutturato e sorprendente: una newsletter mensile impaginata, ispirata alle storiche riviste cartacee come Game Informer o Nintendo Rivista Ufficiale. Dopo un promettente "Numero 0" gratuito, arriva ora il Numero 1, in uscita il 1° maggio, con una veste grafica rinnovata, oltre 100 pagine di contenuti e una sorprendente possibilità: l'acquisto del numero cartaceo su Amazon.La redazione è composta da Lorenzo, Federica Giorgi, e Daniele Scibetta, esperto di accessibilità che cura la rubrica GameronWheels. La newsletter non si limita a informare: coinvolge i lettori nella stesura di articoli, stimola la creatività con temi mensili e ospita contributi di professionisti di altri settori – come la biologa Lisa Foschi, che analizza i videogiochi con occhi scientifici nella rubrica La parola all'espert?.

