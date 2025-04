Svolta Osimhen accordo e clausola pagata

Osimhen è destinato a infiammare il prossimo mercato estivo e la cosa certa è che sarà lontano da Napoli. Sono tante infatti le pretendenti per il nigeriano, artefice di un’ottima stagione in Turchia. L’attaccante nigeriano, in prestito al Galatasaray dal Napoli dall’estate scorsa, sta vivendo una stagione da protagonista assoluto: 31 gol in 36 presenze hanno rilanciato il suo valore e attirato su di lui l’interesse dei principali club europei. Il numero 9 non resterà a Castel Volturno al suo ritorno in Italia: la società partenopea è già pronta a cederlo, con la speranza di incassare una cifra molto vicina alla clausola da 75 milioni di euro fissata per i club stranieri. Tra le squadre più interessate a Osimhen spicca anche la Juventus. Cristiano Giuntoli sogna il grande colpo per restituire entusiasmo all’ambiente dopo una stagione complicata, ma portare il centravanti nigeriano a Torino sarebbe un’operazione difficile, ma non impossibile, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Il futuro di Victorè destinato a infiammare il prossimo mercato estivo e la cosa certa è che sarà lontano da Napoli. Sono tante infatti le pretendenti per il nigeriano, artefice di un’ottima stagione in Turchia. L’attaccante nigeriano, in prestito al Galatasaray dal Napoli dall’estate scorsa, sta vivendo una stagione da protagonista assoluto: 31 gol in 36 presenze hanno rilanciato il suo valore e attirato su di lui l’interesse dei principali club europei. Il numero 9 non resterà a Castel Volturno al suo ritorno in Italia: la società partenopea è già pronta a cederlo, con la speranza di incassare una cifra molto vicina allada 75 milioni di euro fissata per i club stranieri. Tra le squadre più interessate aspicca anche la Juventus. Cristiano Giuntoli sogna il grande colpo per restituire entusiasmo all’ambiente dopo una stagione complicata, ma portare il centravanti nigeriano a Torino sarebbe un’operazione difficile, ma non impossibile, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Sportface.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Accordo trovato per Osimhen, svolta clamorosa: Juventus al tappeto - Clamorosa bomba di mercato riguardante l’attaccante nigeriano: la fumata bianca è ormai dietro l’angolo Ormai da mesi il futuro di Victor Osimhen è uno dei temi che più tiene banco tra gli addetti ai lavori. In prestito al Galatasaray, l’attaccante nigeriano farà ritorno a Napoli ma solo per una toccata e fuga. L’obiettivo degli Azzurri – neanche troppo velato – è infatti quello di trovare un accordo per la cessione dell’attaccante ancora di sua proprietà per evitare che possa ripresentarsi lo stesso intricato scenario dei mesi scorsi. 🔗calciomercato.it

Sì alla clausola, prendono Osimhen al posto di Vlahovic - Victor Osimhen si è preso la scena in Turchia. L’attaccante nigeriano, arrivato in prestito dal Napoli, sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con la maglia del Galatasaray. Con 22 reti a referto e la firma su 5 assist in 28 partite ufficiali, Osimhen che ha spinto il club di Istanbul in vetta alla Super Lig e si è ripreso la scena dopo che lo scorso anno non aveva certo brillato. La sua capacità di finalizzazione, unita a velocità e potenza fisica che tutti conosciamo, ha reso Osimhen l’arma letale del tecnico Okan Buruk, capace di incidere sia in area di rigore che nella ... 🔗sportface.it

Osimhen Juve, la clausola è un grande ostacolo ma non solo: questo campionato tenta l’attaccante. Futuro lontano dall’Italia? - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, la clausola è un grande ostacolo ma non solo: tutti gli aggiornamenti sulle possibili mosse dei bianconeri Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Osimhen, attaccante accostato al calciomercato Juve. Secondo quanto riportato da Modugno e Di Marzio a Sky Sport, il campionato arabo lo starebbe tentando. PAROLE – « Il Napoli è destinato a cambiare tanto col tesoretto Osimhen. 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Accordo trovato per Osimhen, svolta clamorosa: Juventus al tappeto; Osimhen-Al Ahli, Romano: Non c'è l'accordo! Victor chiede la clausola rescissoria, le ultime; Napoli, ecco la svolta: offerta del Chelsea per Osimhen; Osimhen firma oggi col Galatasaray, cambia la clausola. Che bello ritrovare Mertens, ci ho parlato. 🔗Ne parlano su altre fonti

Accordo trovato per Osimhen, svolta clamorosa: Juventus al tappeto - L’obiettivo degli Azzurri – neanche troppo velato – è infatti quello di trovare un accordo ... clausola rescissoria da 75 milioni di euro valida per l'estero. Difficilmente Victor Osimhen ... 🔗informazione.it

Napoli, De Laurentiis apre allo sconto per la clausola di Osimhen - Il contratto dell’attaccante nigeriano, attualmente in prestito secco al Galatasaray, scade nel 2026. In estate bisognerà trovare una soluzione. 🔗calcioefinanza.it

Napoli, il rebus Osimhen torna d’attualità: sconto sulla clausola - Advertising De Laurentiis potrebbe optare per uno sconto sulla clausola inserita nell’accordo contrattuale con Osimhen; futuro lontano da Napoli NAPOLI OSIMHEN SCONTO CLAUSOLA – Questione di numeri, d ... 🔗informazione.it