Svolta nei furti in abitazione la Polizia recupera un tesoro e cerca i legittimi proprietari

Polizia di Stato di Udine ha messo a segno un importante colpo contro la criminalità predatoria. Nel corso di una prolungata attività investigativa mirata a contrastare i furti in abitazione, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine hanno rinvenuto un considerevole quantitativo. 🔗 Udinetoday.it - Svolta nei furti in abitazione, la Polizia recupera un tesoro e cerca i legittimi proprietari Ladi Stato di Udine ha messo a segno un importante colpo contro la criminalità predatoria. Nel corso di una prolungata attività investigativa mirata a contrastare iin, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine hanno rinvenuto un considerevole quantitativo. 🔗 Udinetoday.it

Impennata di furti in abitazione, il caso in Toscana. I dati provincia per provincia - Firenze, 18 febbraio 2025 – Aumentano i furti in casa in Toscana: l’incremento è del 21,1% rispetto all'anno precedente. Secondo i dati della terza edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, realizzato con il supporto del Servizio analisi criminale del Ministero dell'Interno, la nostra regione registra numeri davvero preoccupanti: nel 2023 sono stati denunciati 14.091 furti in abitazione, pari a 38,4 ogni 10. 🔗lanazione.it

La ’Festa della polizia’. Calano reati e furti in casa. Aumentano le frodi in rete - La trappola scatta quasi sempre con un falso sms della banca, che avverte di un problema sul proprio conto, oppure l’ennesima truffa arriva via mail o attraverso una semplice telefonata del finto carabiniere. "Deve bloccare il bonifico partito dal suo conto" e ancora: "Deve versare subito dei soldi per aiutare un parente". La fantasia dei criminali non conosce confini. Non solo, le frodi informatiche passano dai programmi che usiamo con maggiore frequenza, per lavoro o per svago, sui nostri Pc e sui nostri cellulari. 🔗ilrestodelcarlino.it

L'Emilia-Romagna seconda per furti in abitazione: sotto le torri il dato è costante - 15.250 nel 2023 (pari al 10,3% del totale nazionale) e un tasso di 34,2 furti ogni 10.000 abitanti (9,2 punti sopra la media nazionale). Sono i dati dell'Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, (azienda di sistemi di sicurezza) sui furti in abitazione in Emilia-Romagna, seconda... 🔗bolognatoday.it

furti abitazione - Stando ai dati del Ministero dell’Interno e dell’Istat nel 2016 i furti in abitazioni ed esercizi commerciali denunciati ... Secondo il Servizio analisi criminale della Polizia di Stato, sono stati ... 🔗ilcorrieredelgiorno.it

Torino: furto in abitazione, bottino di circa 250.000€ - due uomini, un italiano ed un romeno, gravemente indiziati di aver commesso, in questo capoluogo, nell’aprile 2024, un furto in abitazione ... 🔗ilmetropolitano.it

Tentativi di furto in appartamenti nella zona di Posillipo, nuovo arresto della polizia - L'uomo era sfuggito nel mese di gennaio ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli ... 🔗napolitoday.it